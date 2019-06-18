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18/06/2019 09:09

【駐京專電】發改委赴青海、四川開展「一帶一路」建設專題調研

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》發改委公告，６月１２至１５日，推進「
一帶一路」建設工作領導小組辦公室綜合組組長、發改委開放司負責人肖渭明帶隊赴青海省、四
川省開展專題調研。
　　期間，調研組赴青海絲綢之路國際物流城、四川青白江國際鐵路港（中歐班列）等近１０家
企業和園區實地調研，召開座談會聽取地方有關部門、企業和專家對今年上半年經濟形勢、地方
參與共建「一帶一路」、推進「一帶一路」建設高質量發展的情況介紹和相關意見建議。

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