【駐京專電】發改委赴青海、四川開展「一帶一路」建設專題調研

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》發改委公告，６月１２至１５日，推進「

一帶一路」建設工作領導小組辦公室綜合組組長、發改委開放司負責人肖渭明帶隊赴青海省、四

川省開展專題調研。

期間，調研組赴青海絲綢之路國際物流城、四川青白江國際鐵路港（中歐班列）等近１０家

企業和園區實地調研，召開座談會聽取地方有關部門、企業和專家對今年上半年經濟形勢、地方

參與共建「一帶一路」、推進「一帶一路」建設高質量發展的情況介紹和相關意見建議。

