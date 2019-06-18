《經濟通通訊社１８日專訊》滬倫通正式通車。安信策略最新研報稱，滬倫通機制下，兩地
相關行業的估值水平也有望收斂，Ａ股定價將更加國際化。以過去兩年時間上證１８０指數和富
時１００指數的估值水平進行對比，可以發現無論是ＰＥ（ＴＴＭ）還是ＰＢ（ＬＦ），上證１
８０都顯著低於富時１００。未來Ａ股有望獲得估值修復。分行業來看，金融行業Ａ股有望獲得
估值修復，而消費行業估值水平則可能被拉低。（ｗｌ）
18/06/2019 13:41
【滬倫通】安信策略：滬倫通後金融行業Ａ股估值或獲修復
《經濟通通訊社１８日專訊》滬倫通正式通車。安信策略最新研報稱，滬倫通機制下，兩地
相關行業的估值水平也有望收斂，Ａ股定價將更加國際化。以過去兩年時間上證１８０指數和富
時１００指數的估值水平進行對比，可以發現無論是ＰＥ（ＴＴＭ）還是ＰＢ（ＬＦ），上證１
８０都顯著低於富時１００。未來Ａ股有望獲得估值修復。分行業來看，金融行業Ａ股有望獲得
估值修復，而消費行業估值水平則可能被拉低。（ｗｌ）
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