【滬倫通】安信策略：滬倫通後金融行業Ａ股估值或獲修復

《經濟通通訊社１８日專訊》滬倫通正式通車。安信策略最新研報稱，滬倫通機制下，兩地

相關行業的估值水平也有望收斂，Ａ股定價將更加國際化。以過去兩年時間上證１８０指數和富

時１００指數的估值水平進行對比，可以發現無論是ＰＥ（ＴＴＭ）還是ＰＢ（ＬＦ），上證１

８０都顯著低於富時１００。未來Ａ股有望獲得估值修復。分行業來看，金融行業Ａ股有望獲得

估值修復，而消費行業估值水平則可能被拉低。（ｗｌ）

