【ＦＯＣＵＳ】大阪Ｇ２０峰會倒數１０日，儘管侵侵一時「不出席即加關稅」、一時「出

不出席都沒有關係」的大放煙幕，但習特仍大概率終將一會。就在周一（１７日）晚，央視稱習

近平將於周四（２０日）起訪問北韓，「推動半島問題政治解決進程」；加上中國４月續減持美

國國債至２０１７年４月以來最低水平，都令人揣測北京正暗地為「習特會」增加槓桿。



＊冀推動半島問題解決進程新進展＊



今年為中朝建交７０周年，中國最高領導人時隔１４年後再次訪問北韓，順理成章又耐人尋

味。去年曾帶隊中央芭蕾舞團到訪平壤的中聯部部長宋濤周一於吹風會透露，習近平與金正恩將

就半島形勢進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。

位於首爾、有逾百年歷史的梨花女子大學教授Ｌｅｉｆ－ＥｒｉｃＥａｓｌｅｙ就指，如果

習近平能夠利用今次出訪，爭取到恩恩作出新的無核化承諾，將可能給中美及平壤首爾之間的外

交活動打開局面。

而約翰．霍普金斯大學駐首爾研究員Ｄａｒｃｉｅ Ｄｒａｕｄｔ則稱，習近平到訪標誌著

北韓的「大轉身」，從華盛頓的視角看，平壤和北京走得愈近，侵侵未來就愈難對恩恩施展獨特

的一對一「個性政治」。

事實上，北韓一直是中美難得的共同關注，就在上月４日，平壤進行１８個月以來首次恢復

飛彈試射，「打臉」一直將恢復半島局勢平靜為一大政績的侵侵。若習近平北韓之行能讓侵侵相

信，北京對平壤的影響力能夠推動半島無核化進程，從而令北韓不再成為區域的不穩定因素，勢

增習特會槓桿。



＊若單月減持突增，足掀美股動盪＊



除了「北韓牌」，中國連續兩個月減持美債亦正引起愈來愈多的關注。據美國財政部公布，

中國４月減持了７５億美元美債，持有量降至１﹒１１萬億美元的兩年最低。

儘管「拋售美債」仍被主流意見相信僅是北京「最後的武器」，但若觀察中國、俄羅斯合計

持有的美債數量已降至２０１０年６月以來最低，而兩國的黃金儲備總量則自去年９月以來節節

攀升；除了中國，美債前十大持有者另有其餘８家都錄減持，外國持有者４月總計減持美債達

４０１億美元。

較早前，美國財政部並公布，５月預算赤字錄按年大增４１％至２０８０億美元，令聯邦財

政預算赤字進一步逼近１萬億美元的紀錄新高。

即使北京現時難如同俄羅斯一樣持續大幅拋售美債，但其只要令交易員懷疑，中國隨時可以

大幅提高月度減持額，都足以迅速溢出對美債和美元資產價值擔憂，並導致美國甚至全球金融市

場動盪。

北京的「北韓」、「美債」兩大槓桿能否於下周Ｇ２０顯效，侵侵會否真的如商務部長羅斯

所指，「非常樂意（ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ ｈａｐｐｙ）對中國加徵更多關稅」，料快揭曉。

（經濟通通訊社 俞瑾）

