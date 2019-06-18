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18/06/2019 16:29

《匯市縱橫－蕭啟洪》倚天不出，誰與爭峰

　　《匯市縱橫》最近在某電視台熱播的倚天屠龍記，本周已到了結局篇了。倚天屠龍記為已故
名武俠小說家金庸的射鵰三部曲中的最終回。記得初讀此書為筆者中學時代，看到男主角張無忌
不但武功蓋世，且身邊美女如雲：殷離、周芷若、小昭、當然還有刻骨銘心的趙敏。令一眾青年
男子如我百分百的投入進去，如癡如醉。每次重拍都會起用大量顏值甚高的演員，而這次熱播中
的倚天屠龍記亦不例外，張無忌、殷離、周芷若、小昭、趙敏比比皆是，連配角的楊不悔也不落
後，確實鈎起了筆者很多中學美好的回憶！
　
　　提到倚天屠龍記人物，不得不提張無忌的義父金毛獅王謝遜，明教四大護教法王之一，不但
武功高強，獅子吼、七傷拳均獨步天下，更加上其屠龍刀在手，真是號令天下，莫敢不從。這小
說人物令我想起了「侵侵」，他的獅子吼（Ｔｗｉｔｔｅｒ）及他的七傷拳（關稅威脅：要傷人
先傷自己），加上美國為世界第一大的貿易國及軍事強國，不就是手執屠龍刀嗎？近來其獅子吼
便成功擺平了墨西哥！現在他又故技重施，希望美聯儲快快減息，真是一時吼聲震天。雖然美國
的通脹數據溫和，但其他經濟數據還是比較亮麗，並沒有逼切的減息需要。加上美聯儲的獨立性
這金漆招牌的考量，相信鮑威爾在減息前將會三思而後行。
　
　　現放在「侵侵」面前的頭號大事，便是連任。但最近民意調查顯示，其民望仍大幅落後於民
主黨其中一個候選人拜登約十個百分點，而其政績仍乏善足陳，相信未來幾個月他仍將繼續發動
其獅吼功及七傷拳，務求短期內追貼民主黨一眾候選人。因此在６月底跟習主席若有見面機會，
必定希望尋求突破，與中國達成貿易協定。我想，若雙方能各退一步，能達成貿易協定的機會還
不是沒可能的！
　
　　倚天屠龍記中謝遜最後皈依我佛，放下屠刀。希望「侵侵」也能頓悟真理。早日成佛，以使
金融市場重歸正軌，減低波動。莫真的要等倚天劍出，才能與之爭峰？
　
＊本周策略＊
　
歐元：早前建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕
１﹒１３５０。
　
日圓：本周建議候高於１０９﹒５０沽出美元兌日圓，目標１０７﹒５０，止蝕１１０﹒８０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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