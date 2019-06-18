《股壇解碼－戴名》聯儲局減息在望；維珍妮（２１９９）折翼天使

《股壇解碼》從月初至今，中、美、歐洲和日本等多個主要經濟體分別發布ＰＭＩ數據，根

據最新資料顯示，除了美國還能保持ＰＭＩ在５０以上外，其餘的中國、日本和歐洲都跌至

５０以下。投資者不能因為美國ＰＭＩ還保持在５０而掉以輕心，因為美國５月ＡＤＰ就業人數

僅增加２﹒７萬人，創下１０４個月新低，遠低於市場預期和前值，加上利率期貨顯示７月份聯

儲局減息的概率超過８５％，種種跡象令人對美國後市的經濟表現出現擔憂。由於市場越來越憧

憬美國減息，短期內美股將受支持，投資者暫時不宜看淡美股。



＊危機湧現＊



據韓國央行最新公布的資料顯示今年第一季的ＧＤＰ再次出現負增長，這是繼前年（１７年

）第四季度之後韓國再次出現ＧＤＰ負增長，環比下降幅度更遠超央行之前的預測，數據顯示韓

國經濟的轉角位已經漸露端倪。市場最擔心的不是韓國首季度ＧＤＰ的負增長，反而是韓國錄得

７年以來首次出現經常帳赤字。數據顯示韓國３月份經常帳錄得４８﹒２億美元的盈餘，但４月

的經常帳卻意外地出現６﹒６億美元赤字的大幅倒退。加上５月份出口連續第六個月下跌，同比

下降９﹒４％，而其中的晶片出口同比下降３０﹒５％，是否意味著一直被外界唱好的晶片市場

已出現明顯倒退，投資者要小心晶片市場需求減退往往是消費市場轉疲弱的先兆。



＊無以為繼＊



上周一（１０日）公布的中國５月出口數據（美元計）意外增１﹒１％，表現遠超市場預期

的下跌３﹒８％，可惜進口由升轉跌，而且跌幅高達８﹒５％，錄得自１６年７月以來最差表現

，估計出口增加的主要原因是出口商在實施加稅前提早出貨所引起，數據並未能證明內地出口有

回升的趨勢。另一方面，中國官方５月製造業ＰＭＩ中的新出口訂單指數並沒有受到出口商趕出

貨影響而有所提升，反而大幅回落至４６﹒５％的收縮區間，６月及往後的出口相信更不樂觀，

相信央行在面對各項經濟數據下行的環境挑戰下，降準減息已是不爭的事實，人民幣匯率相信離

破七不遠。



＊殃及池魚＊



東亞（０００２３）發盈警，主要由於４筆總值６２億元的內地貸款需要作最多３０億元的

撥備，相當於減值接近５０％，這４筆貸款全涉及民企，非一線城市和內地商業地產開發商，而

且都是早年批出的貸款，事件顯示國內非一線城市的經濟環境可能遠比想像中的差，讓人擔心近

年北上的外資銀行（包括港資銀行）的國內業務質素，假設其他的銀行同樣面對東亞的撥備風險

，如果參考各家銀行在國內的經營進取度排序，頭三位依次為渣打（０２８８８）、恆生

（０００１１）和東亞，如果把這些銀行承接的國內企業貸款和內銀相比，內銀的風險應該遠比

這幾間銀行高，內銀股暫不宜沾手。由於低位並沒有出現期權建倉，投資者可在２６６００點附

近建好倉捕捉反彈。



＊股票簡評＊



維珍妮（０２１９９）主要業務以創新設計製造商業務模式（ＩＤＭ）為客戶產品概念構思

、原料及技術研發，設計和製造貼身內衣（包括功能性運動類產品）。主要客戶來自多個品牌，

其中最為人熟悉的有Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ和Ａｄｉｄａｓ等等，但要數內衣名牌則

非Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ莫屬，相信集團的主要利潤來源部分來自

Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ的訂單，投資者如果有留意Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ

近三年業績就會發現一個特點，Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ的收入在近三年是穩步上升，

但利潤則出現明顯下滑，這樣或多或少會影響Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓｅｃｒｅｔ給與集團訂單的

毛利率。另一方面維珍妮近年銳意將生產線從中國搬到其他生產成本較低的地區（越南），雖然

可以有效地降低生產成本，但綜觀整個內衣行業的銷售增長乏力，加上不少的新品牌加入競爭，

集團現有客戶的市佔率勢必受到影響，連帶影響維珍妮的訂單量和單價，生產成本的下降能否抵

消訂單單價下調的影響實屬未知之數。投資者還要留意維珍妮每天的成交量也不算多，而且經常

出現擘價的情況，可以說是十分不利散戶，加上市盈率偏高，投資者宜先沽貨離場，待股價回調

至４﹒７０附近再買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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