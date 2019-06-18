《經濟通通訊社１８日專訊》錢唐控股（０１４６６）預期截至３月３１日止年度將錄得的
虧損，比去年度虧損約１﹒２９８億元大幅減少。
該集團指，虧損減少主因年度沒有出售透過損益按公平值計量之金融資產已變現虧損，以及
並無於聯營公司投資及授予貸款之減值虧損。
該集團預期於本月２０日公布業績。（ｗｈ）
18/06/2019 07:53
【企業盈警】錢唐控股（０１４６６）料全年虧損減少
《經濟通通訊社１８日專訊》錢唐控股（０１４６６）預期截至３月３１日止年度將錄得的
虧損，比去年度虧損約１﹒２９８億元大幅減少。
該集團指，虧損減少主因年度沒有出售透過損益按公平值計量之金融資產已變現虧損，以及
並無於聯營公司投資及授予貸款之減值虧損。
該集團預期於本月２０日公布業績。（ｗｈ）
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