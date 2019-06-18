《經濟通通訊社１８日專訊》精優藥業（００８５８）預期截至３月３１日止年度純利，較
去年度純利２９９３萬元增加約３４００萬元，至約６３９３萬元，換言之，升幅１﹒１倍。
該集團指，純利增加主因可換股債券投資的公允價值變動及利息收入產生淨收益增加約
１３００萬元，以及沒有就非上市投資基金有關未變現虧損作出減值撥備，而去年度則錄得約
２１００萬元減值撥備，而其年內產生的公允價值虧損約５９００萬元，於採納新會計準則後，
將於損益以外的其他儲備確認。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
18/06/2019 07:53
【企業盈喜】精優藥業（００８５８）料全年純利增加３４００萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》精優藥業（００８５８）預期截至３月３１日止年度純利，較
去年度純利２９９３萬元增加約３４００萬元，至約６３９３萬元，換言之，升幅１﹒１倍。
該集團指，純利增加主因可換股債券投資的公允價值變動及利息收入產生淨收益增加約
１３００萬元，以及沒有就非上市投資基金有關未變現虧損作出減值撥備，而去年度則錄得約
２１００萬元減值撥備，而其年內產生的公允價值虧損約５９００萬元，於採納新會計準則後，
將於損益以外的其他儲備確認。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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