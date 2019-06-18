《經濟通通訊社１８日專訊》奧瑪仕（００９５９）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧
損較去年度虧損５２８０萬元顯著增加，主因於聯營公司權益減值虧損約３﹒５４億元，及應收
聯營公司款項減值虧損約２８５０萬元。該集團指有關減值為一次性及非現金性質，不會對其現
金流量及現時業務營運造成任何影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
18/06/2019 07:55
【企業盈警】奧瑪仕（００９５９）料全年虧損顯著增加
《經濟通通訊社１８日專訊》奧瑪仕（００９５９）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧
損較去年度虧損５２８０萬元顯著增加，主因於聯營公司權益減值虧損約３﹒５４億元，及應收
聯營公司款項減值虧損約２８５０萬元。該集團指有關減值為一次性及非現金性質，不會對其現
金流量及現時業務營運造成任何影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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