【企業盈警】奧瑪仕（００９５９）料全年虧損顯著增加

《經濟通通訊社１８日專訊》奧瑪仕（００９５９）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧

損較去年度虧損５２８０萬元顯著增加，主因於聯營公司權益減值虧損約３﹒５４億元，及應收

聯營公司款項減值虧損約２８５０萬元。該集團指有關減值為一次性及非現金性質，不會對其現

金流量及現時業務營運造成任何影響。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

