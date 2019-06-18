《經濟通通訊社１８日專訊》建業實業（００２１６）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利較去年度純利２０﹒４億元減逾５０％，即約１０﹒２億元，主因持６８﹒０９％股權的附
屬漢國置業（００１６０）未有如去年度賣地令其獲１６億元的一次性收益所致。
該集團預期於本月底公布業績。
另外，該集團，已就其位於東莞的製衣廠地皮重新改造獲准由工業改為住宅等用途，該地皮
面積約１﹒９萬平方米，建築面積約５﹒８萬平方米，因成衣業務續錄經營虧損而已停止，擬發
展該地皮為住宅和商業用途。（ｗｈ）
18/06/2019 08:28
【企業盈警】建業實業（００２１６）料全年少賺逾５０％
《經濟通通訊社１８日專訊》建業實業（００２１６）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利較去年度純利２０﹒４億元減逾５０％，即約１０﹒２億元，主因持６８﹒０９％股權的附
屬漢國置業（００１６０）未有如去年度賣地令其獲１６億元的一次性收益所致。
該集團預期於本月底公布業績。
另外，該集團，已就其位於東莞的製衣廠地皮重新改造獲准由工業改為住宅等用途，該地皮
面積約１﹒９萬平方米，建築面積約５﹒８萬平方米，因成衣業務續錄經營虧損而已停止，擬發
展該地皮為住宅和商業用途。（ｗｈ）
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