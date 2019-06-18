《日入而息》林鄭道歉未提撤回修例，港元拆息彈，港股升２７１點

《今天重點》﹡特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任

﹡林鄭月娥稱未來管治確會困難，非因能力問題而是信心問題；林鄭承諾如未

處理好矛盾紛爭，絕不重啟修例程序；林鄭拒承諾不以「暴動罪」檢控參與

６１２集會市民；林鄭避談警員制服無編號難投訴，僅稱已有監警會；林鄭

暗示不會下台：相信未來３年是很忙的３年

﹡一個月拆息反彈至２﹒４５厘，與美息續呈倒掛

﹡和黃中國醫藥科技據報推遲香港ＩＰＯ，因市況不明朗

﹡中國旺旺（００１５１）全年多賺１１﹒６％，連特別息派２﹒８９美仙



《即日市況》﹡港交所及本地地產股受捧，港股收２７４９８升２７１點收復廿天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒０９％，成交縮至３２１７億元４個月低



《美元匯價》﹡美匯日線圖仍處上升軌，短線９７﹒５徘徊；歐元最新報１﹒１１９３╱

９６，日圓最新報１０８﹒３１╱３４



《公司業績》﹡中國旺旺（００１５１）全年多賺１１﹒６％，連特別息派２﹒８９美仙

﹡ＤＣＢ（０８０４０）年度賺１０６８﹒６萬元，升近５３％，息１﹒２仙

﹡森信紙業（００７３１）全年純利下跌４５％，派末期息兩仙



《公司資訊》﹡工行（０１３９８）倫敦分行與匯豐及法巴開展綠色融資合作

﹡家鄉互動（０３７９８）今起招股，入場費３７３７元

﹡日照港裕廊（０６１１７）公開認購僅２４％，近上限定價

﹡途屹控股（０１７０１）計劃在日本收購更多酒店

﹡銀濤控股（０１９４３）今起招股，入場費２７２７元

﹡和黃中國醫藥科技據報推遲香港ＩＰＯ，因市況不明朗

﹡途屹控股（０１７０１）今起開招，入場費約２７４７元

﹡百濟神州（０６１６０）歐洲血液學協會年會公布淋巴瘤臨床數據；百濟神

州與新基終止合作，收回治療實體瘤藥物開發權

﹡肖麗辭任東方明珠石油（００６３２）行政總裁

﹡國藝娛樂（０８２２８）委任臨時清盤人以保障重組過程，繼續停牌

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１３７萬股，涉資９２７３萬元

﹡據報東亞（０００２３）準備向中國大陸業務注資

﹡據報匯控（００００５）擬美國開５０零售分行，聘逾３００人

﹡平安好醫生（０１８３３）與北大方正人壽合作，共建「醫療健康＋保險」

新生態

﹡招行（０３９６８）副行長王雲桂之任職資格獲核准

﹡港交所（００３８８）歡迎首隻主動型ＥＴＦ上市，５月港ＥＴＦ成交量增

至千三億

﹡鱷魚恤（００１２２）出售香港軒尼詩道大樓地下物業，涉５６１５萬元

﹡惠理（００８０６）５月底資產總值約為１７２億美元

﹡ＯＫＵＲＡ（０１６５５）將開展競賽馬匹訓練新業務

﹡合和公路基建（００７３７）與萬科合作土地開發項目

﹡中信（００２６７）附屬中信出版終止在新三板掛牌



《國企紅籌》﹡拉夏貝爾（０６１１６）全資附屬涉訴訟遭索償２６３５萬元人民幣

﹡中交建（０１８００）減持中交疏浚權益

﹡居偉民辭任亞洲衛星（０１１３５）副主席

﹡中再保（０１５０８）子公司首五月保費收入升６﹒２％



《神州民企》﹡世茂房地產（００８１３）內地樓市趨理性，集團融資渠道多樣化

﹡中國綠島（０２０２３）主席虞岳榮上月底至本月初增持共１２８萬股公司

股份

﹡騰訊（００７００）夥深圳信通院成立遊戲體驗聯合實驗室

﹡華地國際（０１７００）斥１０億元人民幣收購購物中心項目



《中國要聞》﹡江西省５Ｇ產業聯合會成立，華為、中興等發起

﹡上汽集團進軍非洲，與埃及最大汽車銷售企業達成合作

﹡５月一二線城市新樓價環比持平，三線城市住宅漲幅升

﹡上海中原表示樓市慣性上漲動力減緩，三、四線仍有活力

﹡測算：５月７０城房價指數連漲４４月，環比漲幅擴大

﹡五糧液捐款２０００萬人幣支援四川抗震救災及重建工作

﹡四川地震局召開通氣會：無發生更大餘震可能性

﹡四川宜賓市再有餘震，受災人數增至１３死１３４傷

﹡四川宜賓６級地震，五糧液、瀘州老窖稱生產正常

﹡河南表示積極申建內陸自由貿易港

﹡阿里巴巴進行新一輪組織升級，盒馬升級為獨立事業群

﹡長生生物９１億元人民幣「滅頂」罰款獲法院批准

﹡中石化青寧管道工程啟動，提高中東部天然氣保供能力

﹡中誠信國際表示首五月民企信用債發行佔總量不到１０％

﹡新版外商准入負面清單快將出台，傳擴大開放農業礦業

﹡人行９００億逆回購利率持平，淨投放８００億；人行向中國銀聯頒發銀行

卡清算業務許可證

﹡中國國家鐵路集團北京掛牌成立，實現完全政企分開

﹡北京大興機場高速或月底通車

﹡北京首５月ＣＰＩ上漲１﹒８％，網上零售額增近三成

﹡紅黃藍幼兒園虐童案二審宣判，維持原判

﹡發改委赴青海、四川開展「一帶一路」建設專題調研

﹡上海副市長吳清稱將制定形成人工智能「上海方案」

﹡特斯拉ＣＥＯ馬斯克將出席２０１９世界人工智能大會

﹡牽手華為：西班牙邁入５Ｇ時代，１２城基站安裝華為

﹡中國暫停圍繞其市場經濟地位爭端的ＷＴＯ處理程序

﹡光大集團稱加快推進深圳地鐵ＩＰＯ，深鐵：不存在這回事

﹡深交所表示小天鵝人民幣普通股股票周五起終止上市

﹡中國海關總署發風險預警，加拿大豬肉檢出瘦肉精

﹡外交部表示中方願同朝方一道推動兩國各領域交流合作

﹡投資ＪＤＩ財團表示ＯＬＥＤ廠計劃獲浙江政府支持



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０５６６﹒７４點

﹡鴻海精密表示自媒體抹黑富士康撤資，未來繼續紮根內地



《其他消息》﹡陳婉玉一方稱５１萬為「賄心」；控方表示馮陳男女關係增案件嚴重性

﹡澳門刊憲８月２５日選特首；賀一誠正式宣布參選

﹡中原表示５月轉按登記按月增１３％，中銀香港排第一

﹡屋宇署４月批出１８份建築圖則及２０份入伙紙

﹡美聯表示上半年工商舖價量齊跌，料下半年持平至微升

﹡深股通額度全日用近７﹒４億元；滬股通額度全日用１１﹒４億元，陸股通

淨流入近１６億

﹡本港首隻主動管理型ＥＴＦ獲逾１﹒２億美元初始資金認購

﹡戴德梁行料下半年樓價續平穩，政治風波影響市場氣氛

﹡本港４月私宅動工創半年新高，惟首四個月動工量八年最少



《移交逃犯》﹡特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任

﹡林鄭月娥稱未來管治確會困難，非因能力問題而是信心問題；林鄭承諾如未

處理好矛盾紛爭，絕不重啟修例程序；林鄭拒承諾不以「暴動罪」檢控參與

６１２集會市民；林鄭避談警員制服無編號難投訴，僅稱已有監警會；林鄭

暗示不會下台：相信未來３年是很忙的３年

﹡民主派議員計劃循多方渠道跟進逃犯條例修訂爭議

﹡立法會行政長官質詢時間將於７月３日舉行

﹡立法會黃色警示將於今天下午２時解除

﹡信銀國際中信大廈分行恢復營業，全線分行正常服務

﹡美國務院發言人表示港人和平示威場面令人動容

﹡梁振英稱修例重創香港聲譽，建議商會組團出訪解釋

﹡葉國謙今早指林鄭要在身體語言上讓公眾感受歉意

﹡選舉事務處澄清沒選民因換新身份證失選民登記資格

﹡李慧琼稱特首已道歉，若其下台會使管治現真空

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