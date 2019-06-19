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19/06/2019 07:46

《日出而作》習特鐵定Ｇ２０峰會會面，道指揚３５３點，油價急升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４６５．５４　升　３５３．０１點╱１．３５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９１７．７５　升　　２８．０８點╱０．９７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９５３．８８　升　１０８．８６點╱１．３９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４４３．０４　升　　８５．７３點╱１．１７％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３３１．７５　升　２４５．９３點╱２．０３％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５０９．７３　升　１１８．７８點╱２．２０％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．４８，歐元兌美元１．１１９６

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