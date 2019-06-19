《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４６５．５４ 升 ３５３．０１點╱１．３５％
標普５００ ２９１７．７５ 升 ２８．０８點╱０．９７％
納斯達克 ７９５３．８８ 升 １０８．８６點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７４４３．０４ 升 ８５．７３點╱１．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３１．７５ 升 ２４５．９３點╱２．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０９．７３ 升 １１８．７８點╱２．２０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．４８，歐元兌美元１．１１９６
19/06/2019 07:46
《日出而作》習特鐵定Ｇ２０峰會會面，道指揚３５３點，油價急升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４６５．５４ 升 ３５３．０１點╱１．３５％
標普５００ ２９１７．７５ 升 ２８．０８點╱０．９７％
納斯達克 ７９５３．８８ 升 １０８．８６點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７４４３．０４ 升 ８５．７３點╱１．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３１．７５ 升 ２４５．９３點╱２．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０９．７３ 升 １１８．７８點╱２．２０％
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