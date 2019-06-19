《匯市走勢》美元靠穩，歐央行鴿派言論拖累歐元見兩周新低

《經濟通通訊社１９日專訊》美元靠穩，歐央行鴿派言論拖累歐元見兩周新低，美元周二（

１８日）無大變動，因在美國聯儲局宣布議息結果前，交易商不願大舉押注。美元指數紐約尾盤

升０﹒１％，報９７﹒６４０，為６月３日以來最高。

美元走強的部份原因是歐元走弱，此前歐洲央行行長德拉吉表示，如果通脹未能加速，歐洲

央行將再次放寬政策。歐元兌美元跌０﹒２％至１﹒１１９美元，創下兩周低位。（ｍｎ）

