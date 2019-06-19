  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2019 07:50

《匯市走勢》美元靠穩，歐央行鴿派言論拖累歐元見兩周新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美元靠穩，歐央行鴿派言論拖累歐元見兩周新低，美元周二（
１８日）無大變動，因在美國聯儲局宣布議息結果前，交易商不願大舉押注。美元指數紐約尾盤
升０﹒１％，報９７﹒６４０，為６月３日以來最高。
　　美元走強的部份原因是歐元走弱，此前歐洲央行行長德拉吉表示，如果通脹未能加速，歐洲
央行將再次放寬政策。歐元兌美元跌０﹒２％至１﹒１１９美元，創下兩周低位。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/06/2019
日東北6.8級地震 發海嘯預警
香港政情18/06/2019
【移交逃犯】特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任（有片）
樓市「胡」言18/06/2019
御半山II –一房單位點揀好？
生財有道18/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：若無習特會港股試兩萬六
FOCUS18/06/2019
【FOCUS】會恩恩、減美債 北京暗加G20槓桿?
國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金