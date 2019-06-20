《行內行外－梁崇讓》新時代新思維，誰錯、誰對，從可分辨？

《行內行外》早前中美兩國仍互斥對方不守承諾，當大家無從分證誰真誰假時，兩天前卻傳

出中美貿易談判團將在今次Ｇ２０國峰會前展開，消息令全球股票市場一洗頹風，恆指大幅反彈

至２８０００點水平以上，但眾所皆知特朗普性格反覆，因此協議一日未簽訂，投資者仍要小心

謹慎，不要過度盲目追貨。



＊衝突當日港股蒸發４６００億＊



近來香港社會真是屋漏兼逢夜雨，內憂外患，香港政府提出《逃犯條例》修訂，由於諮詢工

作不足，令整個社會和金融市場風雲變色，上周６月９日開始，反對修例的團體開始把行動升級

，最後將行動推向全港各層面，再次令香港社會出現嚴重的撕裂，重現２０１４年佔中的境況。

今次佔領的地段主要是在金鐘和立法會一帶，同樣發生嚴重暴力行為和強霸道路，令中環一帶交

通癱瘓，部分港島上班的市民受到影響，誰對？誰錯？難說！是與非只有天知地知，筆者是５０

後平凡人一個，對現時的新時代新思維，不懂分辨，更無從解說了。



但當日香港金融市場即時作出反應，港股在上周三（１２日）下跌４８０點。有統計顯示，

港股市值單日已蒸發約４６００億元，每位港人平均損失約６萬元，這等如草根階層人士幾個月

的收入。這次的衝擊，為了市民安全問題，旅遊發展局即時宣布取消１４－１６日，在中環海濱

廣場舉行的一年一度的「龍舟嘉年華」，而港交所也被逼取消１９周年誌慶酒會；９號當日，在

長江中心上班的香港證監會也通知員工提早下班以策安全；金鐘一帶的銀行和商鋪大部分暫停營

業，這不單影響了金鐘的零售業和金融業，其實也間接影響本港的交通運輸和旅遊業等……如事

件未能及早平息或仍頻發生，香港民生經濟必然大受影響。



＊有消息指前港交所高層涉貪污＊



今次逃犯條例的修訂，除了香港本土掀起巨大的衝擊外，事件也引起歐美西方國家的關注，

在筆者執筆之時，特區政府宣布暫緩推出逃犯條例的修訂，但本人相信事件仍未可就此平息，只

希望日後討論任何社會議題，大家都能以和平、理性態度，一切以香港整體利益依歸去解決問題

，不要再令香港社會出現巨大的動盪，以免影響香港經濟、民生和發展。



上周香港金融巿場的新聞，皆被修改逃犯條例發生大規模的衝突所掩蓋，連港交所

（００３８８）高層貪污的傳聞也鮮有業界人士討論，筆者只是從傳媒得知，事件涉及交易所高

層、律師行、保薦人、投資者等等資訊。有消息報道，涉案的港交所高層已於今年５月離職，該

高層管轄多個部門和下屬，在位期間涉及處理多間公司的上市申請，大部分屬建築和餐飲業類別

，具體情況如何？還待日後有關當局的公布。



＊內地金融官員打貪反腐未停過＊



記憶所及，小米（０１８１０）上市時，申請和審批的時間均比其他企業快捷，當時已引起

部分人士的質疑，港交所有否大細超？這又是無從知曉，但港交所行政總裁李小加曾多次說過，

上市申請沒有特別的綠色通道，雖然聲稱對這次廉政公署介入的事件表示不便評論，但少不免令

坊間聯想起港交所是否擁有太多特權？事實關於上市審批權的議題，港交所是一間有特權的上市

公司，追求盈利是上市公司的宗旨，她負責上市公司申請的審批，自然會被人質疑有潛在利益衝

突之嫌，只因現時香港社會的焦點並不在金融事務上，故還未有人向港交所窮追猛打，這可算是

走運了。



反觀內地，今年對金融官員打貪反腐工作從沒停止，上周更公布中國證監會山東省監管局前

黨委書記、局長徐鐵，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，成為今年落台的第十

六名金融高官。徐曾管轄發行監管部，有「發審皇帝」之稱，中證監發行監管部主要負責股票發

行及上市的規則、實施細則，以及審核發行股票的申請文件、監管其發行上市活動，是企業上市

前必經的部門，只有通過該部門審核的企業，才可向中證監發行審核委員會遞交上市資料，直至

獲准上市或再融資，因此一直是中證監內最有權勢的部門，有權勢自然出現貪腐的機會越大，至

今至少已有十六名分別來自金融監管、銀行、保險、融資、擔保、信託等領域的官員被查，當中

最高級別官員，是正部長級的中國證券監督管理委員會前主席劉士余了。至於香港的金融界會否

因港交所涉及貪腐的調查而掀起更大風波，牽連更廣？則有待進一步的消息了。



＊上市公司核數監管將交財匯局＊



後記：財匯局將於１０月起正式成為香港上市公司核數師的獨立關管機構，屆時紀錄處分上

市公司核數師等權力，將會由會計師公會移交財匯局，日後更可向國家財政部提出協助請求，可

見有關當局對監管上市公司的要求越來越嚴謹。雖然來港申請上市的企業不斷增加，但年初至今

共約有１６間主板及創業辦公司控股權易手，主板佔１４間，創業板２間，可見市場總是「有人

辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。不過無論企業上市或退市，相信大部分市民總希望社會能安定

繁榮，祥和安穩，遠離紛爭吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

