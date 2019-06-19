《選股情報－石鏡泉》感謝特朗普撐港股

《選股情報》特朗普跟習近平通話後，又話中美有得傾，真的十分感謝特朗普使恆指２６８

至２６７為暫時底，及昨日（１８日）本欄之估可成真。



昨文標題：過三關

昨文內容：

港股正過三關：

１﹒逃犯條例壓力沒有了；

２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；

３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。

上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

