《選股情報》特朗普跟習近平通話後，又話中美有得傾，真的十分感謝特朗普使恆指２６８
至２６７為暫時底，及昨日（１８日）本欄之估可成真。
昨文標題：過三關
昨文內容：
港股正過三關：
１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
19/06/2019 09:23
《選股情報－石鏡泉》感謝特朗普撐港股
《選股情報》特朗普跟習近平通話後，又話中美有得傾，真的十分感謝特朗普使恆指２６８
至２６７為暫時底，及昨日（１８日）本欄之估可成真。
昨文標題：過三關
昨文內容：
港股正過三關：
１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
|國際動態19/06/2019
日東北6.8級地震 發海嘯預警
|香港政情18/06/2019
【移交逃犯】特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任（有片）
|樓市「胡」言18/06/2019
御半山II –一房單位點揀好？
|生財有道18/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：若無習特會港股試兩萬六
|FOCUS18/06/2019
【FOCUS】會恩恩、減美債 北京暗加G20槓桿?
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰