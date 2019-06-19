【企業盈警】安悅國際（０８２４５）料年度盈轉虧，毛利減少

《經濟通通訊社１９日專訊》安悅國際（０８２４５）發盈警，預期截至２０１９年３月

３１日止全年之業績將錄得淨虧損，惟２０１８年同期錄得淨利潤，主要由於銷售成本增加，導

致毛利率及毛利減少。

公司料將於本月底公布業績。（ａｌ）

