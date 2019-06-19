《經濟通通訊社１９日專訊》外媒引述市場消息指出，錦欣生殖（０１９５１）擬將上市價
定為８﹒５４元，為招股價７﹒７６至８﹒５４元範圍之上限，發售３﹒５７億股，集資３０﹒
５億元。
該股將於本月２５日在本港主板掛牌。（ｅｃ）
19/06/2019 11:55
【ＩＰＯ反應】消息指錦欣生殖（０１９５１）上限定價８﹒５４元
《經濟通通訊社１９日專訊》外媒引述市場消息指出，錦欣生殖（０１９５１）擬將上市價
定為８﹒５４元，為招股價７﹒７６至８﹒５４元範圍之上限，發售３﹒５７億股，集資３０﹒
５億元。
該股將於本月２５日在本港主板掛牌。（ｅｃ）
|FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
|生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
|生財有道19/06/2019
高速擴張經營效率不變 海底撈食得過
|生財有道19/06/2019
地標遍布中港美 太古地產固若金湯
|剖析天下19/06/2019
重重陰霾問題未解 下半年宜守不宜攻
|剖析天下19/06/2019
貿易戰塞翁失馬 俄羅斯焉知非福
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰