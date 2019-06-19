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19/06/2019 11:55

【ＩＰＯ反應】消息指錦欣生殖（０１９５１）上限定價８﹒５４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》外媒引述市場消息指出，錦欣生殖（０１９５１）擬將上市價
定為８﹒５４元，為招股價７﹒７６至８﹒５４元範圍之上限，發售３﹒５７億股，集資３０﹒
５億元。
　　該股將於本月２５日在本港主板掛牌。（ｅｃ）

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