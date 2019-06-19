【ＩＰＯ反應】消息指思考樂教育定價３﹒６８元近招股價範圍下限

《經濟通通訊社１９日專訊》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）

已完成公開招股，市場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８

元的下限，集資４﹒６億元。

該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人

。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。（ｅｃ）

