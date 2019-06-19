《經濟通通訊社１９日專訊》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）
已完成公開招股，市場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８
元的下限，集資４﹒６億元。
該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人
。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。（ｅｃ）
19/06/2019 15:17
【ＩＰＯ反應】消息指思考樂教育定價３﹒６８元近招股價範圍下限
《經濟通通訊社１９日專訊》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）
已完成公開招股，市場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８
元的下限，集資４﹒６億元。
該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人
。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。（ｅｃ）
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