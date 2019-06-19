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即市新聞

19/06/2019 13:37

【貿戰博弈】中美達成貿易協議需時，港股或先回試２５０天線支持

　　《經濟通通訊社記者黃嘉曦、盧逸文１９日報道》國家主席習近平表示，願意與美國總統特
朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，市場
將此解讀為解決貿易戰的利好訊號，港股今早應聲高開，大部分時間維持逾６００點升幅，貿戰
相關股大幅反彈。

＊中美談判短期難有大進展＊

　　招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，中美貿易戰只是稍有緩和，事實上
，市場早已在本月初，預期兩國元首見面。蘇分析，是次的見面時間未足以令雙方達成重要共識
，強調是次會面只是為市場抹去早前的悲觀情緒。貿戰相關股今日大幅上漲，惟蘇認為，現時買
入有關股份十分危險，因「炒氣」一瞬即過，短期內或需面對回吐風險。然而，他看好萬洲（０
０２８８）走勢，認為各地下調關稅的消息，對其未來股價有正面帶動作用，現價可買入，目標
價９元。惟他對中興（００７６３）看法負面，主要由於該公司基本面較弱，故不適宜沾手。
　　六福金融分析師黃威亦持相同看法，他對《經濟通通訊社》表示，特朗普隔晚致電習近平，
只是加強市場預計兩國元首於峰會上重啟貿易會議的預期，兩國關係或出現改善，但始終公布內
容不多，相信需要一段長時間達成貿易協議。黃威坦言，萬洲今年的升勢主要來自於豬肉價上漲
帶動，近月內地農業部報告亦支持這個說法，雖然萬洲於中美兩地均有分部，但始終以基本面主
導為主，而目前其走勢比大市強，故中短期石望上試９﹒５元。股價如回吐至７﹒６元位置可買
入，而於今年低位６﹒７９元水平相信有支持。至於中興，基於未有進一步消息，宜先作觀望。

＊中資航空股現價不宜入手＊

　　人民幣今早升破６﹒９關後回穩，帶動中資航空股全線向上。被問到對該板塊前景時，蘇沛
豐表示，該板塊主要受人民幣走勢及油價兩大因素影響，人民幣今早雖然走高，惟於中美貿易戰
談判的期間內，人行不會希望人民幣升勢太急，並影響出口數量，故認為人民幣未來上升空間不
大，加上油價現時受地緣政治因素影響，故不看好中資航空股的前景，並不建議投資者現時入手

　　黃威亦認為，中資航空股現時不是吸納的時機，雖然中美因素帶動人民幣今早突破６﹒９關
口，但事實上人民幣短期欠缺反彈向上的動力，今日升勢未必能夠持續下去。黃威解釋，美元今
年的走勢都比較強勢，加上全球經濟下滑，上日歐洲央行行長德拉吉亦看淡下半年經濟發展，美
元再跌的空間有限，故人民幣可短線或可反彈，但長遠動力實屬不足。

＊舜宇急升過後有回吐壓力＊

　　美國封殺華為的衝擊波持續擴大，華為早前預料智能手機海外出貨量會減少最多六成，拖累
手機設備股顯著受壓。其中，舜宇（０２３８２）股價暫三日累積升幅近１４％。蘇沛豐分析，
有關消息大部分已反映於股價中，惟預料各大行將陸續調低出貨量及收入有關預測，股價或需再
次回吐，故現階段不建議投資者買入。
　　黃威指，舜宇不太受貿易戰影響，故今日的升勢實屬過多，相反該股較受銷售數據影響。雖
然之前其手機出貨量急跌，但相信其雙鏡頭零件依然有強大的需求，再者相比其他手機設備股，
其表現已經較好。黃威續指，目前其基本面雖然存在變數，但亦可以考慮買入作短期炒作，相信
今日舜宇急升後，將會有回吐壓力，故如跌至７４至７５元水平可吸納，上試近２５０天線（約
９２﹒２７４元）水平。

＊港股料回調整固格局為主＊

　　今日港股裂口高開，反映了市場對中美貿易戰相關消息的重視程度。蘇沛豐認為，港股今天
反應過大，升勢亦過急，短期內或有回吐危機，預料短期將於２７７００點至２８０００點區間
整固，２５０天線（約２７６５８點）有支持。
　　對於大市未來表現的看法，黃威表示，港股今日裂口高開而言，相信回吐壓力都相當大，加
上４、５月內地經濟數據表現不太好，估計到第三、第四季的時間方有更大的上升動力。基於目
前中美關係未完全明朗化，估計港股在期間於２５０天線有較大支持，而於２８８００點位置則
有較大阻力。

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