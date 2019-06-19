【貿戰博弈】中美達成貿易協議需時，港股或先回試２５０天線支持

《經濟通通訊社記者黃嘉曦、盧逸文１９日報道》國家主席習近平表示，願意與美國總統特

朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，市場

將此解讀為解決貿易戰的利好訊號，港股今早應聲高開，大部分時間維持逾６００點升幅，貿戰

相關股大幅反彈。



＊中美談判短期難有大進展＊



招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，中美貿易戰只是稍有緩和，事實上

，市場早已在本月初，預期兩國元首見面。蘇分析，是次的見面時間未足以令雙方達成重要共識

，強調是次會面只是為市場抹去早前的悲觀情緒。貿戰相關股今日大幅上漲，惟蘇認為，現時買

入有關股份十分危險，因「炒氣」一瞬即過，短期內或需面對回吐風險。然而，他看好萬洲（０

０２８８）走勢，認為各地下調關稅的消息，對其未來股價有正面帶動作用，現價可買入，目標

價９元。惟他對中興（００７６３）看法負面，主要由於該公司基本面較弱，故不適宜沾手。

六福金融分析師黃威亦持相同看法，他對《經濟通通訊社》表示，特朗普隔晚致電習近平，

只是加強市場預計兩國元首於峰會上重啟貿易會議的預期，兩國關係或出現改善，但始終公布內

容不多，相信需要一段長時間達成貿易協議。黃威坦言，萬洲今年的升勢主要來自於豬肉價上漲

帶動，近月內地農業部報告亦支持這個說法，雖然萬洲於中美兩地均有分部，但始終以基本面主

導為主，而目前其走勢比大市強，故中短期石望上試９﹒５元。股價如回吐至７﹒６元位置可買

入，而於今年低位６﹒７９元水平相信有支持。至於中興，基於未有進一步消息，宜先作觀望。



＊中資航空股現價不宜入手＊



人民幣今早升破６﹒９關後回穩，帶動中資航空股全線向上。被問到對該板塊前景時，蘇沛

豐表示，該板塊主要受人民幣走勢及油價兩大因素影響，人民幣今早雖然走高，惟於中美貿易戰

談判的期間內，人行不會希望人民幣升勢太急，並影響出口數量，故認為人民幣未來上升空間不

大，加上油價現時受地緣政治因素影響，故不看好中資航空股的前景，並不建議投資者現時入手

。

黃威亦認為，中資航空股現時不是吸納的時機，雖然中美因素帶動人民幣今早突破６﹒９關

口，但事實上人民幣短期欠缺反彈向上的動力，今日升勢未必能夠持續下去。黃威解釋，美元今

年的走勢都比較強勢，加上全球經濟下滑，上日歐洲央行行長德拉吉亦看淡下半年經濟發展，美

元再跌的空間有限，故人民幣可短線或可反彈，但長遠動力實屬不足。



＊舜宇急升過後有回吐壓力＊



美國封殺華為的衝擊波持續擴大，華為早前預料智能手機海外出貨量會減少最多六成，拖累

手機設備股顯著受壓。其中，舜宇（０２３８２）股價暫三日累積升幅近１４％。蘇沛豐分析，

有關消息大部分已反映於股價中，惟預料各大行將陸續調低出貨量及收入有關預測，股價或需再

次回吐，故現階段不建議投資者買入。

黃威指，舜宇不太受貿易戰影響，故今日的升勢實屬過多，相反該股較受銷售數據影響。雖

然之前其手機出貨量急跌，但相信其雙鏡頭零件依然有強大的需求，再者相比其他手機設備股，

其表現已經較好。黃威續指，目前其基本面雖然存在變數，但亦可以考慮買入作短期炒作，相信

今日舜宇急升後，將會有回吐壓力，故如跌至７４至７５元水平可吸納，上試近２５０天線（約

９２﹒２７４元）水平。



＊港股料回調整固格局為主＊



今日港股裂口高開，反映了市場對中美貿易戰相關消息的重視程度。蘇沛豐認為，港股今天

反應過大，升勢亦過急，短期內或有回吐危機，預料短期將於２７７００點至２８０００點區間

整固，２５０天線（約２７６５８點）有支持。

對於大市未來表現的看法，黃威表示，港股今日裂口高開而言，相信回吐壓力都相當大，加

上４、５月內地經濟數據表現不太好，估計到第三、第四季的時間方有更大的上升動力。基於目

前中美關係未完全明朗化，估計港股在期間於２５０天線有較大支持，而於２８８００點位置則

有較大阻力。

