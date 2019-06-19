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即市新聞

19/06/2019 09:22

中美首腦將會面刺激大市，港股大幅高開７２６點報２８２２４點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國議息之際中美首腦確認Ｇ２０會面，市場解讀為利好信號
，亞洲股市全面造好，日經現漲３４２點，首爾指數升２４點。港股今早大幅高開，一口升破牛
熊線（２７６５８點），並重返二萬八關口之上。個股方面，受貿易戰影響最大的萬洲國際（０
０２８８）及舜宇光學（０２３８２）立即高開逾一成，瑞聲（０２０１８）亦升逾６％，市場
避險需求減低，中電（００００２）低開０﹒１％並為５０隻藍籌股唯一低開股份。
　　恆生指數開報２８２２４，升７２６點或升２﹒６４％，主板成交７３﹒５７億元。國企指
數開報１０７８７點，升２８０點或２﹒６７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒４１％，報６４﹒９５元；港交所
（００３８８）升２﹒５８％，報２７８元；騰訊控股（００７００）升２﹒９９％，報３４４
元；中國移動（００９４１）升１﹒８２％，報７０元；友邦保險（０１２９９）升
４﹒３７％，報８０﹒０５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒５０元　　　升１２﹒２９％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７９﹒８０元　　　升１０﹒５３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４５﹒００元　　　升６﹒２６％
　　申洲國際（０２３１３）　１０４﹒９０元　　　升６﹒０１％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒８０元　　　升５﹒８８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒００元　　　升４﹒５０％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒０８元　　　升４﹒４７％
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒０５元　　　升４﹒３７％
　　九倉置業（０１９９７）　　５６﹒５０元　　　升４﹒０５％
　　中國平安（０２３１８）　　９１﹒４０元　　　升４﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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