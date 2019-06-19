中美首腦將會面刺激大市，港股大幅高開７２６點報２８２２４點

《經濟通通訊社１９日專訊》美國議息之際中美首腦確認Ｇ２０會面，市場解讀為利好信號

，亞洲股市全面造好，日經現漲３４２點，首爾指數升２４點。港股今早大幅高開，一口升破牛

熊線（２７６５８點），並重返二萬八關口之上。個股方面，受貿易戰影響最大的萬洲國際（０

０２８８）及舜宇光學（０２３８２）立即高開逾一成，瑞聲（０２０１８）亦升逾６％，市場

避險需求減低，中電（００００２）低開０﹒１％並為５０隻藍籌股唯一低開股份。

恆生指數開報２８２２４，升７２６點或升２﹒６４％，主板成交７３﹒５７億元。國企指

數開報１０７８７點，升２８０點或２﹒６７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒４１％，報６４﹒９５元；港交所

（００３８８）升２﹒５８％，報２７８元；騰訊控股（００７００）升２﹒９９％，報３４４

元；中國移動（００９４１）升１﹒８２％，報７０元；友邦保險（０１２９９）升

４﹒３７％，報８０﹒０５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒５０元 升１２﹒２９％

舜宇光學（０２３８２） ７９﹒８０元 升１０﹒５３％

瑞聲科技（０２０１８） ４５﹒００元 升６﹒２６％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒９０元 升６﹒０１％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒８０元 升５﹒８８％

吉利汽車（００１７５） １３﹒００元 升４﹒５０％

中海油 （００８８３） １３﹒０８元 升４﹒４７％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒０５元 升４﹒３７％

九倉置業（０１９９７） ５６﹒５０元 升４﹒０５％

中國平安（０２３１８） ９１﹒４０元 升４﹒０４％

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（ｕｌ）

