《盤後部署》美國議息後港股或先升後回，高位造淡值搏率高

《經濟通通訊社１９日專訊》港股今早受中美首腦於Ｇ２０峰會見面消息而借勢炒上，恆指

今早高開逾七百點並衝上２８２００關口，突破２５０天牛熊線（約２７６５８），惟已是全日

最高位。隨後升幅收窄，一度縮至約５００點，低見２８０２２。午後，港股依然保持力度企穩

兩萬八關口，最終收市大升７０３點或２﹒５６％，成交額重上千億，達１０５１﹒４９億元，

按日飆升４８％。國企指數收報１０７６４點，升２５７點或２﹒４５％。

個股方面，貿易戰敏感股－－舜宇（０２３８２）及萬洲（００２８８）升幅顯著，今早分

別高開逾一成及一成二，收市分別升一成及半成，是升幅最大兩隻藍籌。另外，濠賭股有追捧，

金沙（０１９２８）及銀娛（０００２７）升約半成，中資金融股亦略見鑊氣。

Ａ股市場同樣受捧，惟升幅不及港股。上證重上２９００，收報２９１７點，升２７點或０

﹒９６％。深證則一度重返９０００點關口，收市前升幅收窄，全日收報８９２５點，升１２１

點或１﹒３８％。兩市合共成交額５０４０﹒１４億元人民幣，大增近５７％。



＊美國今次大機會維持息口不變，惟德拉吉已暗示歐洲或要減息＊



美國聯儲局本港時間明日（２０日）凌晨二時公布議息結果，市場預料局方將會維持息口不

變，但將會密切關注議息聲明，以及聯儲局主席鮑威爾會否發表任何暗示減息的言論。雖然目前

美國經濟數據參差，但有部分數據反映經濟轉弱的情況嚴重，有製造業指數更跌穿５０的盛衰分

界數，甚至跌至負數。市場普遍預料，聯儲局將就減息周期的開始透露更多細節，包括何時開始

減息、減多少次╱厘等等。有分析相信，當局將於７月開始減息，保守估計將會開始減息四分一

厘，亦有部分人預計一口減息半厘。

市場觀望美國議息之際，歐洲央行財長德拉吉反而突然「出口述」。他在論壇上表示，如果

歐洲通脹未達目標，將會推出多項寬鬆刺激政策，包括減息或回購資產，並表示，一旦歐洲出現

危機時，將會履行職責應對任何挑戰。

德拉吉突然吹「鴿風」，反而令當地投資者的擔憂加劇，其中，多國國債立即呈現。德國１

０年期國債收益率在德拉吉講話後下跌７個點子，創歷史新低；而法國、奧地利及非歐洲元區的

瑞典，１０年期國債利率曾觸及「零水平」。

與此同時，他突然暗示減息，或意味著歐洲經濟將可能遇上「硬著陸」的風險。事實上，根

據過往多次減息經驗，似乎必定會帶來經濟衰退及通縮危機。然而，是次不論歐美所面對的經濟

問題均更加嚴峻，因為目前利率已處於低水平，幾乎已經減無可減，透過調節利率刺激經濟的如

意算盤未必再會打響，全球或面對一個百年一遇的經濟危機，各國元首或要思考新穎的刺激經濟

方式才可安然度過危機。



＊減息或增經濟衰退憂慮，港股短期再攀升有難度＊



正如上文所言，過往幾次減息周期必然帶來經濟衰退的負面影響，開展減息是好是壞目前亦

難以定論。不過，港股目前沉溺在中美貿易現曙光的氣氛下，今日大市一下抽高，將２７５００

點至２８２００點的熊證全部「打靶」，大市再度大力攀上會有難度。

假如聯儲局議息後，主席鮑威爾「放鴿」，短期股市或可依然靠本地地產股發力炒上，但長

期而言，必然受制經濟衰退氣氛。因此，投資者可考慮先做小注近牛證食短期升幅，到２９００

０前沽清，然後再考慮開到期日較遠且價內的ＰＵＴ輪賺跌幅，因為相信在７月開展減息下，港

股跌幅再進一步加深亦不足為怪。（ｕｌ）

