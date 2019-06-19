《經濟通通訊社１９日專訊》英國首相大熱門約翰遜在保守黨黨魁選舉第二輪投票獲得４０
％的得票率，他承諾英國將在１０月３１日前離開歐盟。
約翰遜在３１３張投票中獲得１２６票，將與另外４位至少贏得３３張票的候選人在周三進
入第三輪投票。
目前約翰遜遙遙領先其他候選人，幾乎篤定會勝出。約翰遜重申他將在１０月３１日前帶領
英國離開歐盟，為了達成此目的，唯一方法就是為無協議脫歐做好準備，並且集中精神爭取一份
新的貿易協議。（ｍｎ）
19/06/2019 08:19
【脫歐之後】英國首相大熱約翰遜在保守黨第二輪黨魁選舉中獲勝
《經濟通通訊社１９日專訊》英國首相大熱門約翰遜在保守黨黨魁選舉第二輪投票獲得４０
％的得票率，他承諾英國將在１０月３１日前離開歐盟。
約翰遜在３１３張投票中獲得１２６票，將與另外４位至少贏得３３張票的候選人在周三進
入第三輪投票。
目前約翰遜遙遙領先其他候選人，幾乎篤定會勝出。約翰遜重申他將在１０月３１日前帶領
英國離開歐盟，為了達成此目的，唯一方法就是為無協議脫歐做好準備，並且集中精神爭取一份
新的貿易協議。（ｍｎ）
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