《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普繼續向美國聯儲局主席鮑威爾施壓，要求減息
。此前有報道稱，白宮律師在今年較早時曾探討能否合法地免去鮑威爾的主席職務。
特朗普未有正面回應是否想將鮑威爾罷免，僅稱「讓我們看看他會怎麼做，聯儲局即將宣布
議息結果，所以我們將觀察會發生甚麼事情。」
白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，特朗普沒有考慮對鮑威爾的職務做出任何改變，重申
聯儲局是一個獨立機構，對利率決定有自己的時間表。
聯儲局發言人稱，根據美國法律，是不得無緣無故地解除聯儲局主席職務。（ｍｎ）
19/06/2019 08:29
《外地經濟》特朗普再向聯儲局施壓減息，傳曾考慮解除鮑威爾職務
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普繼續向美國聯儲局主席鮑威爾施壓，要求減息
。此前有報道稱，白宮律師在今年較早時曾探討能否合法地免去鮑威爾的主席職務。
特朗普未有正面回應是否想將鮑威爾罷免，僅稱「讓我們看看他會怎麼做，聯儲局即將宣布
議息結果，所以我們將觀察會發生甚麼事情。」
白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，特朗普沒有考慮對鮑威爾的職務做出任何改變，重申
聯儲局是一個獨立機構，對利率決定有自己的時間表。
聯儲局發言人稱，根據美國法律，是不得無緣無故地解除聯儲局主席職務。（ｍｎ）
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