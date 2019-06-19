【貿易開戰】白宮經濟顧問：尋求與中國達成一份可執行的貿易協議

《經濟通通訊社１９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國希望在本月稍

後２０國集團（Ｇ２０）日本峰會期間繼續與中國進行貿易談判，重點是結構性改革及執行機制

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庫德洛表示，美國希望繼續就知識產權盜竊、強制技術轉讓、市場開放及關稅等結構性改革

進行對話，目標是尋求達成一份可執行的協議。（ｍｎ）

