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19/06/2019 13:04

【脫歐之後】惠譽：硬脫歐不太可能令英國主權評級連降兩級

　　《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構惠譽董事總經理Ｔｏｎｙ　Ｓｔｒｉｎｇｅｒ表示，
即使英國無協議脫歐，也不太可能會將英國評級連降兩個級別。
　　標普等其他評級機構之前曾警告，如果英國在沒有達成過渡協議的情況下脫歐，英國幾乎肯
定會再度被降級，有可能從目前的ＡＡ評級調低兩個級別。
　　但Ｓｔｒｉｎｇｅｒ表示，連降兩個級別是異常情況，需要表明經濟下行風險比較嚴重才會
出現。
　　目前英國前外相約翰遜成為新首相的大熱人選，投資者擔心英國有可能無協議脫歐。（ｍｎ

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