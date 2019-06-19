【移交逃犯】特朗普：香港示威有好大影響力，對應付中國好有效

《經濟通通訊社１９日專訊》香港繼１０３萬人上街要求政府撤回修訂逃犯條例後，上周日

再有２００萬人示威。美國總統特朗普接受《時代》訪問時稱，香港上街示威非常有效，但拒絕

表態支持港人對中國政府的具體要求。

特朗普稱，香港大規模示威能產生重大影響，認為這在與中國打交道時非常有效。

雖然特首林鄭月娥暫緩條例，但對港人的４項要求視若無睹。特朗普稱，《逃犯條例》修訂

已被暫緩，相信港府將會進一步讓步。（ｍｎ）（ｚｚ）

