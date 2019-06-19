【油市博奕】傳埃克森美孚於伊拉克南部工人營地附近遭火箭襲擊

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，埃克森美孚位於伊拉克南部的工人

營地附近遭受火箭襲擊，不過對油田或出口沒有產生影響。

消息人士稱，埃克森美孚的設施是否成為襲擊目標仍然是不得而知，今次事件令兩名伊拉克

工人受傷，埃克森美孚亦疏散２０名外籍員工。

近期能源設施頻頻遭到襲擊，包括沙特的一個石油管道及多艘油輪，而美國則指是伊朗幕後

策劃。（ｍｎ）

