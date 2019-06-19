《經濟通通訊社１９日專訊》油組及其他產油國同意在７月１及２日召開會議探討減產問題
，結束長達一個月的爭論。
在會議上油組酬要決定是否延長減產措施直至年底，如果延長協議，下半年石油庫存將以每
天約５０萬桶的速度減少。
俄羅斯最初提議將會議日期從６月推遲，起初會議時間上的分歧只是一個時間安排的衝突，
但迅速升級為外交爭端，因沙特及美國指責伊朗襲擊兩艘油輪，而伊朗對此予以否認，引發更廣
泛的地緣政治對抗。（ｍｎ）
19/06/2019 16:43
【油市博奕】油組及俄羅斯等確定下月初舉行會議討論延長減產協議
《經濟通通訊社１９日專訊》油組及其他產油國同意在７月１及２日召開會議探討減產問題
，結束長達一個月的爭論。
在會議上油組酬要決定是否延長減產措施直至年底，如果延長協議，下半年石油庫存將以每
天約５０萬桶的速度減少。
俄羅斯最初提議將會議日期從６月推遲，起初會議時間上的分歧只是一個時間安排的衝突，
但迅速升級為外交爭端，因沙特及美國指責伊朗襲擊兩艘油輪，而伊朗對此予以否認，引發更廣
泛的地緣政治對抗。（ｍｎ）
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
|生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
|中國故事19/06/2019
熱身雙11 淘寶天貓618愈做愈強
|生財有道19/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股或挑戰28400
|FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
|生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰