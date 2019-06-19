【油市博奕】油組及俄羅斯等確定下月初舉行會議討論延長減產協議

《經濟通通訊社１９日專訊》油組及其他產油國同意在７月１及２日召開會議探討減產問題

，結束長達一個月的爭論。

在會議上油組酬要決定是否延長減產措施直至年底，如果延長協議，下半年石油庫存將以每

天約５０萬桶的速度減少。

俄羅斯最初提議將會議日期從６月推遲，起初會議時間上的分歧只是一個時間安排的衝突，

但迅速升級為外交爭端，因沙特及美國指責伊朗襲擊兩艘油輪，而伊朗對此予以否認，引發更廣

泛的地緣政治對抗。（ｍｎ）

