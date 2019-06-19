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即市新聞

19/06/2019 17:26

《台股攻略－馮偉明》特習會利好，台股強漲逾２００點

　　《台股攻略》台股今日升２０８﹒６點，收報１０７７５﹒３４點，成交值為新台幣
１４０８﹒５９億元。
　　中美貿易戰露出曙光，華為禁令有望朝正向發展，華為及蘋果供應鏈重要供應商大立光今日
（１９日）升７﹒５５％；台積電升３﹒６％，帶動蘋果供應鏈玉晶光、穩懋、欣興、臻鼎
－ＫＹ、ＧＩＳ－ＫＹ、台郡及華為概念股南電、奇鋐、日月光投控、雙鴻、緯穎、金像電等也
強彈。挖礦概念股因臉書發布加密貨幣計劃後連升兩天，撼訊、青雲及麗臺今日拉回整理。今日
ＰＣＢ族群再度強攻，欣興攻上漲停，高技及台表科雙雙升超過９％，南電也升８％，其餘楠梓
電、敬鵬、金像電、臻鼎－ＫＹ、耀華等也同步走揚。砷化鎵相關個股今日也上攻，穩懋及聯亞
升超過６％，宏捷科及全新升超過３％，ＩＥＴ－ＫＹ升１﹒５％。散熱族群奇鋐升超過７％、
雙鴻升６％、健策、超眾、泰碩也升３％。
　　台股短線反彈，加上成交量顯著回升，有助多方氣勢再起，惟下周進入除權息旺季，加上市
場關注中貿易協商能否於Ｇ２０前告一個段落，預期台股指數會在季線上方整理、稍作休息。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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