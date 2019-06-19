《台股攻略－馮偉明》特習會利好，台股強漲逾２００點

《台股攻略》台股今日升２０８﹒６點，收報１０７７５﹒３４點，成交值為新台幣

１４０８﹒５９億元。

中美貿易戰露出曙光，華為禁令有望朝正向發展，華為及蘋果供應鏈重要供應商大立光今日

（１９日）升７﹒５５％；台積電升３﹒６％，帶動蘋果供應鏈玉晶光、穩懋、欣興、臻鼎

－ＫＹ、ＧＩＳ－ＫＹ、台郡及華為概念股南電、奇鋐、日月光投控、雙鴻、緯穎、金像電等也

強彈。挖礦概念股因臉書發布加密貨幣計劃後連升兩天，撼訊、青雲及麗臺今日拉回整理。今日

ＰＣＢ族群再度強攻，欣興攻上漲停，高技及台表科雙雙升超過９％，南電也升８％，其餘楠梓

電、敬鵬、金像電、臻鼎－ＫＹ、耀華等也同步走揚。砷化鎵相關個股今日也上攻，穩懋及聯亞

升超過６％，宏捷科及全新升超過３％，ＩＥＴ－ＫＹ升１﹒５％。散熱族群奇鋐升超過７％、

雙鴻升６％、健策、超眾、泰碩也升３％。

台股短線反彈，加上成交量顯著回升，有助多方氣勢再起，惟下周進入除權息旺季，加上市

場關注中貿易協商能否於Ｇ２０前告一個段落，預期台股指數會在季線上方整理、稍作休息。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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