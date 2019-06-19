《經濟通通訊社１９日專訊》中植資本（０８２９５）公布，公司早前曾表示上三個季度報
告內提及由於收入下降之外，預期截至２０１９年３月３１日止第四季度亦將錄得公司權益持有
人應佔虧損，主要是源於應收可換股貸款之公平值虧損。
該公司年度業績將於本周五（２１日）公布。（ｕｌ）
19/06/2019 08:47
【企業盈警】中植資本料第四季錄得虧損，可換股貸款公平值虧損
《經濟通通訊社１９日專訊》中植資本（０８２９５）公布，公司早前曾表示上三個季度報
告內提及由於收入下降之外，預期截至２０１９年３月３１日止第四季度亦將錄得公司權益持有
人應佔虧損，主要是源於應收可換股貸款之公平值虧損。
該公司年度業績將於本周五（２１日）公布。（ｕｌ）
|國際動態19/06/2019
日東北6.8級地震 發海嘯預警
|香港政情18/06/2019
【移交逃犯】特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任（有片）
|樓市「胡」言18/06/2019
御半山II –一房單位點揀好？
|生財有道18/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：若無習特會港股試兩萬六
|FOCUS18/06/2019
【FOCUS】會恩恩、減美債 北京暗加G20槓桿?
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰