【企業盈警】中植資本料第四季錄得虧損，可換股貸款公平值虧損

《經濟通通訊社１９日專訊》中植資本（０８２９５）公布，公司早前曾表示上三個季度報

告內提及由於收入下降之外，預期截至２０１９年３月３１日止第四季度亦將錄得公司權益持有

人應佔虧損，主要是源於應收可換股貸款之公平值虧損。

該公司年度業績將於本周五（２１日）公布。（ｕｌ）

