《古臣周記－古臣》減息周期快到，本地地產股喜慶，新地博得過！

《古臣周記》近排「孖屐」嘅聚焦由貿易戰轉為討論聯儲局議息，聯儲局喺上次議息嘅聲明

就刪去咗「對未來調整利率保持耐性」嘅字眼，令「孖屐」預計局方為展開減息周期鋪路。截至

今早（１９日），聯邦基金利率期貨就顯示今個月減息機會率只有１９﹒７巴仙，維持利率不變

機率達８０﹒３巴仙；不過７月份同９月份嘅減息機會率就分別高達８２﹒３巴仙同

９４﹒８巴仙咁多！睇嚟缸友都要密切留意聽日（２０日）香江時間凌晨２點嘅議息結果及會後

聲明，睇睇有無更多風聲傳出啊。

雖然中美貿易戰危機緩和，月底「習特會」落實，但大摩一份最新出嘅研究報告一再提醒，

貿易戰隨時可以令儲局減息步伐再加快！不過，缸友又唔好咁開心住，因為報告入邊就講到如果

，中美貿易戰再一步惡化，咁花旗國就可能加快走入衰退，到出年第一季前仲可能將利率減到接

近「零利率」嘅位置！大摩亦同時預測，如果呢個情況真係出現，咁標指就可能要大插５００點

或一成七到２４００點，而花旗國十年期國債孳息率亦可能降至１﹒７５厘。根據過住經驗，花

旗國跌香江都應該無得獨善其身，所以如果預測成真，咁香江咪仲有得跌？

現時「孖屐」普遍認為，侵侵下年會有機會連任，而亦有風聲傳出，聯儲局主席鮑威爾可能

烏紗不保。侵侵接受傳媒訪問嗰陣就講到：「如果上年聯儲局唔係加息，咁花旗國ＧＤＰ增長隨

時多１﹒５個百分點，道指仲有機會升多一萬點！」嗯！阿臣就覺得事過境遷講咩都無謂喇，不

過又咁講，如果到時真係炒鮑威爾，又有邊個叔父輩夠地位坐得呢個位呢？到時儲局如果真係管

理真空，花旗國經濟可能更大鑊啦！



＊新地租賃業務出色，賣樓已達全年目標＊



講到減息，一眾本地地產佬自然高興，不過隨住上星期幾件事浮面，又令到大家對後市嘅睇

法唔多樂觀喎，好似高銀（００５３０）上星期撻訂百億啟德地，以及二手樓嘅情況都令人十分

焦慮。反映二手樓「孖屐」樓價嘅中原領先指數（ＣＣＬ）上星期就跌１﹒４４巴仙，係半年嚟

最大跌幅，其中港島指數最差按周挫４﹒４２巴仙至１８８﹒２６點。

不過，睇返一眾本地地產佬似乎開始有進一步反彈。阿臣仲記得上兩個星期因為本地地產佬

急跌令魚缸失守二萬七關口，而隨後一個星期（即係上星期）就出現ＣＣＬ急挫嘅數據，由本地

地產佬嘅表現都可以預視到短期樓市嘅發展？

今個星期開局幾隻本地地產佬已經應聲反彈，其中阿臣就幾睇好新地（０００１６）嘅發展

。是關佢嘅收租業務出色，現時又形成雙底可以現價小注博反彈！

有留意開新地嘅缸友應該知，新地除咗係傳統地產商之外，佢喺收租業務上亦十分出色，二

月公布嘅中期就睇到，總租金收入按年上升７巴仙去到１２２﹒８６億銀，再睇埋上年全年租金

收入就高達２３６億銀，未計及賣樓嘅收益，單係租金收入已經足夠派發股息畀股東，可見佢業

務上嘅防守性幾強。就算下半年樓價無以為繼，至少業務上仍然有保證。

睇埋新地賣樓收益啊，至今年二月公布嘅售樓收入已經達４７０億銀，已經達到全年售樓「

他屐」，而尚未確認收入嘅合約物業銷售金額亦有６１６億銀，換言之嚟緊份成績絕對唔會令缸

友跌眼鏡啊！



＊買一注新地博反彈，金界、渣打繼續持有＊



講返阿臣個倉。依加呢啲大型上落市，阿臣都唔敢咁大貪，所以轉吼上邊講嘅本地地產佬，

就噚日（１８日）買入一手新地博短線反彈，望上返上個月橫行區大約１３５銀就走囉。而其餘

兩隻魚毛金界（０３９１８）同渣打（０２８８８）就策略照舊。



表列截至６月１９日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒０５元 ３６２００元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６９﹒７０元 １７４２５元

新地 ５００股 １３０﹒５０元 １３２﹒７０元 ６６３５０元

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一周買入╱賣出股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額 盈╱虧

（不計手續費）

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買入：

新地 １３０﹒５０元 ５００股 ６５３３９元 －－

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股票市值 ：１１９９７５元

剩餘現金 ： ２７８３４元

組合淨值 ：１４７８０９元

組合本月收益表現：＋ １﹒２２％（截至上月底止組合淨值：１４６０２８元）

組合累計收益表現：＋４０﹒７７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

