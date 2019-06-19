《異動股》港股急彈，舜宇開市前飆近一成一，瑞聲急升逾６％

《經濟通通訊社１９日專訊》中美元首確定將於Ｇ２０峰會上會面，市場憧憬兩國貿易爭端

可以得到緩和，刺激港股今早高開７２６點兼重上二萬八，報２８２２４點。

大市顯著反彈，手機設備股於競價時段獲不少資金追捧，舜宇光學（０２３８２）現價急升

１０﹒５３％，報７９﹒８元；成交約１３３萬股，涉資１﹒０６億元。

瑞聲科技（０２０１８）現價高開６﹒２６％，報４５元；成交約６１萬股，涉資２６５６

萬元。

現時，恆生指數報２８２２４，上升７２６點或上升２﹒６４％，主板成交７３﹒５７億元

。國企指數報１０７８７，上升２８０點或上升２﹒６７％。

上證綜指報２９４４，上升５３點或上升１﹒８７％，成交５３﹒５１億元人民幣。

深成指報９０５１，上升２４７點或上升２﹒８１％，成交２００﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒４２元 上升５﹒９４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５８元 上升１﹒７５％

通達集團 （００６９８） ０﹒６２元 上升３﹒３３％

信利國際 （００７３２） １﹒１５元 上升３﹒６０％

高偉電子 （０１４１５） １﹒３９元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒０１元 上升６﹒１８％

富智康 （０２０３８） ０﹒８８元 上升２﹒３３％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒０７元 上升１﹒９９％

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