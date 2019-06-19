  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2019 09:27

《異動股》港股急彈，舜宇開市前飆近一成一，瑞聲急升逾６％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中美元首確定將於Ｇ２０峰會上會面，市場憧憬兩國貿易爭端
可以得到緩和，刺激港股今早高開７２６點兼重上二萬八，報２８２２４點。
　　大市顯著反彈，手機設備股於競價時段獲不少資金追捧，舜宇光學（０２３８２）現價急升
１０﹒５３％，報７９﹒８元；成交約１３３萬股，涉資１﹒０６億元。
　　瑞聲科技（０２０１８）現價高開６﹒２６％，報４５元；成交約６１萬股，涉資２６５６
萬元。
　　現時，恆生指數報２８２２４，上升７２６點或上升２﹒６４％，主板成交７３﹒５７億元
。國企指數報１０７８７，上升２８０點或上升２﹒６７％。
　　上證綜指報２９４４，上升５３點或上升１﹒８７％，成交５３﹒５１億元人民幣。
　　深成指報９０５１，上升２４７點或上升２﹒８１％，成交２００﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒４２元　　　上升５﹒９４％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５８元　　　上升１﹒７５％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６２元　　　上升３﹒３３％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１５元　　　上升３﹒６０％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒３９元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　６﹒０１元　　　上升６﹒１８％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒８８元　　　上升２﹒３３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒０７元　　　上升１﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/06/2019
日東北6.8級地震 發海嘯預警
香港政情18/06/2019
【移交逃犯】特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任（有片）
樓市「胡」言18/06/2019
御半山II –一房單位點揀好？
生財有道18/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：若無習特會港股試兩萬六
FOCUS18/06/2019
【FOCUS】會恩恩、減美債 北京暗加G20槓桿?
國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金