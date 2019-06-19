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即市新聞

19/06/2019 09:36

《中資異動》藥明生物走低逾２％失２５０天線，股東折讓半成售股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）走低２﹒４７％，報７１﹒１５元，
盤中低見７０﹒２５元，失守２５０天線（７１﹒６９６元）；成交約５７７０萬股，涉資
４０﹒０２億元，主動買盤６１％。
　　藥明生物公布，控股股東Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ已與配售代理摩根士丹利
訂立交易協議，擬以每股６９﹒３０元配售持有的５５００萬股公司現有股份，佔已發行股本約
４﹒４４％，作價較上日收市價７２﹒９５元折讓半成。
　　假設配售將按預期完成，持有的公司股權將由已發行股本總額約５０﹒４２％減少至約
４５﹒９８％，Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ將繼續為該公司控股股東。
　　現時，恆生指數報２８２０３，升７０４點或升２﹒５６％，主板成交１０５﹒５８億元。
　　國企指數報１０７９５，升２﹒７４％或升２８７點。
　　上證綜合指數報２９５１，升６０點或升２﹒１１％，成交１８８﹒１４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團　（０１０９３）　　　１２﹒０６元　　　升２﹒０３％
　　恆大健康　（００７０８）　　　　８﹒２８元　　　升１﹒９７％
　　國藥控股　（０１０９９）　　　２７﹒８５元　　　升１﹒２７％
　　中生製藥　（０１１７７）　　　　７﹒５５元　　　升２﹒０３％
　　金斯瑞　　（０１５４８）　　　１９﹒９２元　　　升３﹒２１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　３４﹒７５元　　　升２﹒０６％
　　華潤醫藥　（０３３２０）　　　　９﹒２２元　　　升０﹒４４％
　　翰森製藥　（０３６９２）　　　１８﹒１８元　　　升１﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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