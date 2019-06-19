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即市新聞

19/06/2019 09:43

《異動股》中海油（８８３）急升近４％，隔晚紐約期油飆約４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》三桶油全面走高，中海油（００８８３）現升３﹒６７％，報
１２﹒９８元，盤中高見１３﹒１元，收復廿天線（約１２﹒５４元）、２５０天線（約
１２﹒９１元）；成交約８６４萬股，涉資１﹒１３億元。
　　中石油（００８５７）漲２﹒５７％，報４﹒３９元；中石化（００３８６）升
２﹒１６％，報５﹒２元。
　　國家主席習近平１８日晚應約與美國總統特朗普通電話。習近平表示，願意與特朗普在二十
國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，市場對兩國
將解決貿易戰的希望重現，油價隔晚上漲。
　　紐約原油期貨收漲１﹒９７美元或３﹒８％，報５３﹒９０美元。布蘭特原油期貨收漲
１﹒２美元或２﹒０％，報６２﹒１４美元。
　　上周油輪襲擊事件後，中東地區的局勢變得緊張，美國代理國防部長沙納漢周一宣布，基於
防禦目的，加上擔心來自伊朗的威脅，向中東增派約１０００人的部隊。
　　恆生指數現報２８１３２，升６３３點或２﹒３％，主板成交１９９﹒９５億元。國企指數
報１０７６１，升２５３點或２﹒４１％。
　　上證綜合指數報２９３６，升４６點或１﹒６％，成交５５６﹒４０億元人民幣。深證成份
指數報９０２６，升２２１點或２﹒５２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油（００８８３）　　１２﹒９８元　　　升３﹒６７％
　　中海油田服務（０２８８３）　　　７﹒３４元　　　升３﹒３８％
　　中國石油股份（００８５７）　　　４﹒３９元　　　升２﹒５７％
　　中國石油化工（００３８６）　　　５﹒２０元　　　升２﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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