《異動股》中海油（８８３）急升近４％，隔晚紐約期油飆約４％

《經濟通通訊社１９日專訊》三桶油全面走高，中海油（００８８３）現升３﹒６７％，報

１２﹒９８元，盤中高見１３﹒１元，收復廿天線（約１２﹒５４元）、２５０天線（約

１２﹒９１元）；成交約８６４萬股，涉資１﹒１３億元。

中石油（００８５７）漲２﹒５７％，報４﹒３９元；中石化（００３８６）升

２﹒１６％，報５﹒２元。

國家主席習近平１８日晚應約與美國總統特朗普通電話。習近平表示，願意與特朗普在二十

國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，市場對兩國

將解決貿易戰的希望重現，油價隔晚上漲。

紐約原油期貨收漲１﹒９７美元或３﹒８％，報５３﹒９０美元。布蘭特原油期貨收漲

１﹒２美元或２﹒０％，報６２﹒１４美元。

上周油輪襲擊事件後，中東地區的局勢變得緊張，美國代理國防部長沙納漢周一宣布，基於

防禦目的，加上擔心來自伊朗的威脅，向中東增派約１０００人的部隊。

恆生指數現報２８１３２，升６３３點或２﹒３％，主板成交１９９﹒９５億元。國企指數

報１０７６１，升２５３點或２﹒４１％。

上證綜合指數報２９３６，升４６點或１﹒６％，成交５５６﹒４０億元人民幣。深證成份

指數報９０２６，升２２１點或２﹒５２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） １２﹒９８元 升３﹒６７％

中海油田服務（０２８８３） ７﹒３４元 升３﹒３８％

中國石油股份（００８５７） ４﹒３９元 升２﹒５７％

中國石油化工（００３８６） ５﹒２０元 升２﹒１６％

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（ａｌ）

