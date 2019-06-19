【駐滬專電】上海能源中心擴大原油期貨合約漲跌停板幅度至１０％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海國際能源交易中心發布通知稱，自

６月２６日（周三）起，原油期貨ＳＣ１９０７合約的漲跌停板幅度由８％調整為１０％。

同時，決定對原油期貨ＳＣ２００１的最後交易日調整為１２月２０日（周五），交割期為

１２月２３日至２７日。

對原油期貨ＳＣ２００２的最後交易日為２０２０年１月１６日，交割期為２０２０年１月

１７日、２０日、２１日、２２日和２３日。

