【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３﹒７億，買工行國壽騰訊沽萬洲吉利

《經濟通通訊社１９日專訊》港股周三以全日最高位開２８２２４飆７２６點，升破二萬八

關口，重返牛熊線（即２５０天線，約２７６５８點）之上，之前受貿易戰影響最深的舜宇光學

（０２３８２）及萬洲（００２８８）盤前已飆升逾一成，不過及後升幅放緩。港股盤中最低見

２８０２２，最終收２８２０２，大漲７０３點或２﹒５６％。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒７４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行

（０１３９８）、中國人壽（０２６２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是萬

洲國際、吉利汽車（００１７５）。主板成交１０５１﹒４９億元，較昨日增加近４８％，其中

港股通成交１００﹒３９億元，佔總成交９﹒５５％。



＊北水再湧入工行，萬洲遭逾２億北水沽出＊



人行持續向市場釋放流動性，刺激北水湧入工行，３﹒０３億北水淨買入工行，累計十二天

約６９﹒６４億元北水淨流入工行，股價升１﹒７１％，中美貿易談判重啟，帶動內險股上揚，

中國人壽獲１﹒８１億北水買入，股價升３﹒０８％，１﹒５億北水淨買入騰訊，股價升

３﹒９５％，中金看好生豬養殖板塊，萬洲仍遭２﹒２１億北水沽出，股價大升５﹒３％，

１﹒７２億北水沽出吉利，股價升２﹒２５％。（ｂｎ）

