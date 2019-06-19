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即市新聞

19/06/2019 14:27

《美元走勢－羅明立》歐央行寬鬆行動或較預期早，歐元反覆偏軟

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６１　　　１０８﹒２７　　　１０８﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２０２　　　１﹒１１８５　　　１﹒１１９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５７０　　　１﹒２５５０　　　１﹒２５５３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００１５　　　０﹒９９９２　　　０﹒９９９９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２８　　　７﹒８２４１　　　７﹒８３１６

　　《美元走勢》中美雙方領袖透過電話交談後，同意於月底Ｇ２０會議舉行期間進行一次擴大
性會議，而雙方團隊將會在會晤前開始磋商。美國總統特朗普表示，美方重視雙方經貿合作，希
望盡早找到解決當前分歧的辦法。而中方則表示，願意與特朗普及Ｇ２０領袖於大阪峰會期間舉
行會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。中美重啟貿易磋商短期提振市場投資氣氛，惟
於美聯儲議息結果公布前夕，整體匯市走勢仍傾向審慎，美匯指數主要在９７﹒５０附近徘徊，
預料在議息結果前變化不大。
　　歐央行行長德拉吉表示，若歐元區通脹並無重返目標水平，央行將需要採取額外刺激措施，
可能是減息或購買更多資產；並指目前仍有很大空間擴大資產購買計劃，央行將於未來數星期研
究有關選項。市場認為央行未來的寬鬆行動可能比市埸預期為早，受有關「鴿」派言論所影響，
歐元匯價反覆偏軟。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１３３０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４００　　　１﹒３２５０　　　１﹒３４５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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