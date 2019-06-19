《美元走勢－羅明立》歐央行寬鬆行動或較預期早，歐元反覆偏軟

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒６１ １０８﹒２７ １０８﹒４６

歐元╱美元 １﹒１２０２ １﹒１１８５ １﹒１１９４

英鎊╱美元 １﹒２５７０ １﹒２５５０ １﹒２５５３

美元╱瑞郎 １﹒００１５ ０﹒９９９２ ０﹒９９９９

美元╱港元 ７﹒８３２８ ７﹒８２４１ ７﹒８３１６



《美元走勢》中美雙方領袖透過電話交談後，同意於月底Ｇ２０會議舉行期間進行一次擴大

性會議，而雙方團隊將會在會晤前開始磋商。美國總統特朗普表示，美方重視雙方經貿合作，希

望盡早找到解決當前分歧的辦法。而中方則表示，願意與特朗普及Ｇ２０領袖於大阪峰會期間舉

行會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。中美重啟貿易磋商短期提振市場投資氣氛，惟

於美聯儲議息結果公布前夕，整體匯市走勢仍傾向審慎，美匯指數主要在９７﹒５０附近徘徊，

預料在議息結果前變化不大。

歐央行行長德拉吉表示，若歐元區通脹並無重返目標水平，央行將需要採取額外刺激措施，

可能是減息或購買更多資產；並指目前仍有很大空間擴大資產購買計劃，央行將於未來數星期研

究有關選項。市場認為央行未來的寬鬆行動可能比市埸預期為早，受有關「鴿」派言論所影響，

歐元匯價反覆偏軟。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２００ １﹒１３３０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４００ １﹒３２５０ １﹒３４５０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

