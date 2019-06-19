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19/06/2019 08:18

【新股上市】３隻新股首日慢熱，孖展尚未足額

　　３隻新股昨（１８日）首日慢熱，據信誠、耀才、輝立、時富４間券商統計，出境旅遊產品
及服務供應商途屹控股（０１７０１）、建造業分包商銀濤控股（０１９４３）及營運商家鄉互
動（０３７９８），暫分別錄１７００萬、１３５０萬、５８００萬元孖展，尚未錄得足額認購
。《香港經濟日報》

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