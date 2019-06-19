《經濟通通訊社１９日專訊》日照港裕廊（０６１１７）今日掛牌，董事會主席張保華表示
，２０１８年大豆及玉米進口未見受中美貿易戰影響，去年大豆進口增幅為３％，大豆玉米吞吐
量均呈增長趨勢。他表示，日照港佔地理優勢，但泊位緊張導致發展瓶頸，所以是次上市期望籌
集資金以收購泊位，緩解船舶壓港狀況。
他又指，去年吞吐量２６００萬噸，今年目標約２８００－２９００萬噸，並指基石投資者
為日照港業務合作夥伴，有利發展，但暫沒有收購計劃。（ｔｆ）
19/06/2019 10:06
【新股掛牌】日照港裕廊：今年目標吞吐量２８００至２９００萬噸
《經濟通通訊社１９日專訊》日照港裕廊（０６１１７）今日掛牌，董事會主席張保華表示
，２０１８年大豆及玉米進口未見受中美貿易戰影響，去年大豆進口增幅為３％，大豆玉米吞吐
量均呈增長趨勢。他表示，日照港佔地理優勢，但泊位緊張導致發展瓶頸，所以是次上市期望籌
集資金以收購泊位，緩解船舶壓港狀況。
他又指，去年吞吐量２６００萬噸，今年目標約２８００－２９００萬噸，並指基石投資者
為日照港業務合作夥伴，有利發展，但暫沒有收購計劃。（ｔｆ）
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