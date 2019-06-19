【新股掛牌】日照港裕廊：今年目標吞吐量２８００至２９００萬噸

《經濟通通訊社１９日專訊》日照港裕廊（０６１１７）今日掛牌，董事會主席張保華表示

，２０１８年大豆及玉米進口未見受中美貿易戰影響，去年大豆進口增幅為３％，大豆玉米吞吐

量均呈增長趨勢。他表示，日照港佔地理優勢，但泊位緊張導致發展瓶頸，所以是次上市期望籌

集資金以收購泊位，緩解船舶壓港狀況。

他又指，去年吞吐量２６００萬噸，今年目標約２８００－２９００萬噸，並指基石投資者

為日照港業務合作夥伴，有利發展，但暫沒有收購計劃。（ｔｆ）

