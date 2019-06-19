【港元利率】一個月拆息微跌至２﹒４３厘，港匯續轉強

《經濟通通訊社１９日專訊》臨近半年結，加上科網巨頭阿里巴巴據報已秘密提交香港上市

文件，今日港元拆息持續高企，但與昨日比較，部分期限的拆息稍為回落。

其中，與樓按相關的一個月拆息回落，報２﹒４３厘，跌０﹒０２厘；三個月拆息亦由

２﹒４０７厘跌至２﹒３９２厘。隔夜拆息則回升，報１﹒６３厘，升０﹒１５厘。

港匯持續走強，最新報７﹒８２７３，升０﹒０６％，日內最強見７﹒８２５７。（ｃｈ）

