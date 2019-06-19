  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2019 16:24

【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費，分析料大型銀行需跟隨

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有本地銀行率先提供免費的基本銀行服務，匯豐宣布，由８月
１日起，「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費將會取消，意味普通
市民於匯豐的存款若低於５０００元，未來亦不會被收取服務費。有銀行界人士分析，此舉是要
應對虛擬銀行的挑戰，相信大型銀行會陸續跟隨。
　　星展財資市場部董事總經理王良享表示，近來同業拆借市場較緊張，加上未來半年，預料８
間獲發虛擬銀行牌照的機構中，有一半會開始投入營運，因此大型銀行需要維持存款基礎於高水
平。
　　雖然中銀香港（０２３８８）及渣打亦有獲發虛擬銀行牌照，但虛擬銀行並不能與傳統銀行
所提供的服務混為一談，若果因有牌照在手而降低警覺性，一旦虛擬銀行營運成果未如預期，將
為這些銀行帶來雙失局面。
　　不過，對於中小型銀行而言，王良享認為，它們取消低額結存服務費的機會不大。因中小型
銀行主要依賴同業拆借市場取得資金，與大型銀行的客群不盡相同，存款基礎不大，因此未必跟
足大型銀行做法。
　　他表示，銀行取消低額結存服務費，相對提供高息港元定存而言，能以較低成本吸納存戶。
定存提供的利潤空間可能較窄，而儲蓄戶口方面，息口主要視乎港元拆息走勢，拆息要長時間維
持高位，銀行才有機會調高最優惠利率（Ｐ）及存息，因此銀行可以相對低息累積存款，ＣＡＳ
Ａ（儲蓄及往來帳戶）存款比率愈龐大，亦更有利銀行資金成本。（ｃｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
中國故事19/06/2019
熱身雙11 淘寶天貓618愈做愈強
生財有道19/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股或挑戰28400
FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金