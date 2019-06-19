【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費，分析料大型銀行需跟隨

《經濟通通訊社１９日專訊》有本地銀行率先提供免費的基本銀行服務，匯豐宣布，由８月

１日起，「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費將會取消，意味普通

市民於匯豐的存款若低於５０００元，未來亦不會被收取服務費。有銀行界人士分析，此舉是要

應對虛擬銀行的挑戰，相信大型銀行會陸續跟隨。

星展財資市場部董事總經理王良享表示，近來同業拆借市場較緊張，加上未來半年，預料８

間獲發虛擬銀行牌照的機構中，有一半會開始投入營運，因此大型銀行需要維持存款基礎於高水

平。

雖然中銀香港（０２３８８）及渣打亦有獲發虛擬銀行牌照，但虛擬銀行並不能與傳統銀行

所提供的服務混為一談，若果因有牌照在手而降低警覺性，一旦虛擬銀行營運成果未如預期，將

為這些銀行帶來雙失局面。

不過，對於中小型銀行而言，王良享認為，它們取消低額結存服務費的機會不大。因中小型

銀行主要依賴同業拆借市場取得資金，與大型銀行的客群不盡相同，存款基礎不大，因此未必跟

足大型銀行做法。

他表示，銀行取消低額結存服務費，相對提供高息港元定存而言，能以較低成本吸納存戶。

定存提供的利潤空間可能較窄，而儲蓄戶口方面，息口主要視乎港元拆息走勢，拆息要長時間維

持高位，銀行才有機會調高最優惠利率（Ｐ）及存息，因此銀行可以相對低息累積存款，ＣＡＳ

Ａ（儲蓄及往來帳戶）存款比率愈龐大，亦更有利銀行資金成本。（ｃｈ）

