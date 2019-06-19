【本港經濟】本港３至５月失業率維持２﹒８％

《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，今年３月

至５月經季節性調整的失業率為２﹒８％，與２月至４月的數字相同。就業不足率在該兩段期間

亦保持不變，維持於１﹒０％的水平。

與２月至４月比較，在３月至５月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率

變動不一，但幅度大致輕微。

總就業人數由２月至４月的３８６﹒５萬人，上升至３月至５月的３８６﹒９１萬人，增加

約４１００人。同期的總勞動人口亦由３９７﹒７３萬人上升至３９８﹒３２萬人，增加約

５９００人。

失業人數（不經季節性調整）由２月至４月的１１﹒２３萬人上升至３至５月的１１﹒４１

萬人，增加約１８００人。同期的就業不足人數亦由３８０００人上升至３９２００人，增加約

１２００人。



＊勞工市場短期內料維持大致穩定＊



勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在３月至５月維持偏緊。失業率（經季節性調整）

及就業不足率均維持不變，分別為２﹒８％和１﹒０％。

與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。按年比較，建造業內的地

基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅，相信與一些大型基建項目竣工有關。同期，大部分其他主

要行業的就業情況大致穩定。

展望未來，羅致光表示，勞工市場短期內料會維持大致穩定。然而，鑑於經濟面對各種外圍

不利因素，政府會保持警覺，密切留意有關情況。（ｂｉ）

