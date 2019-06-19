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19/06/2019 16:41

【本港經濟】本港３至５月失業率維持２﹒８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，今年３月
至５月經季節性調整的失業率為２﹒８％，與２月至４月的數字相同。就業不足率在該兩段期間
亦保持不變，維持於１﹒０％的水平。
　　與２月至４月比較，在３月至５月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率
變動不一，但幅度大致輕微。
　　總就業人數由２月至４月的３８６﹒５萬人，上升至３月至５月的３８６﹒９１萬人，增加
約４１００人。同期的總勞動人口亦由３９７﹒７３萬人上升至３９８﹒３２萬人，增加約
５９００人。
　　失業人數（不經季節性調整）由２月至４月的１１﹒２３萬人上升至３至５月的１１﹒４１
萬人，增加約１８００人。同期的就業不足人數亦由３８０００人上升至３９２００人，增加約
１２００人。

＊勞工市場短期內料維持大致穩定＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在３月至５月維持偏緊。失業率（經季節性調整）
及就業不足率均維持不變，分別為２﹒８％和１﹒０％。
　　與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。按年比較，建造業內的地
基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅，相信與一些大型基建項目竣工有關。同期，大部分其他主
要行業的就業情況大致穩定。
　　展望未來，羅致光表示，勞工市場短期內料會維持大致穩定。然而，鑑於經濟面對各種外圍
不利因素，政府會保持警覺，密切留意有關情況。（ｂｉ）

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