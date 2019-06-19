《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在５月底為
０﹒８４厘，較４月底的０﹒８３厘上升１基點。綜合利率上升，反映月內存款的加權資金成本
增加。（ｂｉ）
19/06/2019 16:53
【本港經濟】金管局：５月底綜合利率為０﹒８４厘，升１基點
《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在５月底為
０﹒８４厘，較４月底的０﹒８３厘上升１基點。綜合利率上升，反映月內存款的加權資金成本
增加。（ｂｉ）
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