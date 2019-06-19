【本港樓市】ＲＥＡ：３８％受訪者擬大灣區置業，港樓市重拾升軌



《經濟通通訊社１９日專訊》ＲＥＡ集團旗下ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ公布「

２０１９上半年香港房地產前景問卷」調查結果，結果顯示在海外置業方面，中國內地尤其是大

灣區，及日本仍然是港人海外置業的熱門地區，而台灣則較吸引年輕一代。

調查指出，在海外置業方面，４３％受訪者選擇中國內地，２６％受訪者選擇日本。而在中

國內地，大灣區的物業愈來愈受歡迎，３８％受訪者打算在大灣區置業。



＊４７％受訪者打算大灣區置業因香港樓價高＊



４７％受訪者打算在大灣區置業，主要都是因為香港樓價過高，而有３５％受訪者為現時在

大灣區置業是物有所值，並會作為度假用途。從投資角度來看，３４％受訪者在大灣區置業有可

觀的投資價值。另外，有２２％受訪者打算利用大灣區物業賺取租金，同時有部分受訪者計劃將

他們的生活空間擴闊至大灣區，２６％受訪者認為大灣區是退休想生活地區，亦有２２％受訪者

考慮作移居之用。



＊台灣和泰國置業對２５歲以下受訪者的受歡迎程度上升＊



調查又顯示，台灣和泰國置業對於２５歲以下受訪者的受歡迎程度，較２０１８下半年分別

顯著上升９％及８％。調查中揭示有意於台灣置業的受訪者當中，有６３％會用作移居用途，及

４６％會用作退休居住用途；考慮於泰國置業的受訪者，７１％會作度假用途。

ＲＥＡ集團香港區總經理Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｋｅｎｔ於發布會上表示，中美貿易戰對香港樓

價造成短期影響，但認為香港樓市已重拾升軌。

是次調查於２０１９年４月３０日至５月８日以網上問卷形式，並訪問了１００１名介乎

１８至６５歲的市民。（ｂｎ）

