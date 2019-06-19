《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８１４６點，無升跌，低水５６
點，最新報２８１２１點，跌２５點，低水８１點，合約成交１４６９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６９１點，跌５點，低水７３點，最新報
１０６８５點，跌１１點，低水８０點，合約成交８７７張。（ｃｈ）
19/06/2019 17:39
【夜期時段】即月期指最新報２８１２１點，跌２５點，低水８１點
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８１４６點，無升跌，低水５６
點，最新報２８１２１點，跌２５點，低水８１點，合約成交１４６９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６９１點，跌５點，低水７３點，最新報
１０６８５點，跌１１點，低水８０點，合約成交８７７張。（ｃｈ）
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