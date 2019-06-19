【迎戰虛銀】陳振英：匯豐取消最低結餘收費，料應對來自虛銀競爭

《經濟通通訊社１９日專訊》匯豐宣布，由今年８月１日起，取消「個人綜合理財戶口」的

最低全面理財總值要求及低額結存服務費。

金融界立法會議員陳振英表示，歡迎有關決定，認為普及金融是大勢所趨，相信未來將會有

其他銀行會效法。

他相信，匯豐今次的決定，相信是應對八間虛擬銀行年底推出服務，鞏固市場份額的舉動，

因為虛擬銀行的經營成本較傳統銀行低，存款及貸款利率都會造成競爭。（ｓｋ）

