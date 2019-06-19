【企業盈警】金源米業料今年３月底止年度溢利將錄得大幅下降

《經濟通通訊社１９日專訊》金源米業（００６７７）發盈警，預料截至今年３月底止年度

，將按年錄得溢利大幅下降。

公司指，溢利下降，主要由於缺少出售附屬公司的一次過溢利７００萬元及截至去年３月底

止年度，錄得分享集團的聯營公司溢利１４００萬元；以及國際食米價格波動，引致集團食米業

務收益及毛利率減少。（ｓｋ）

