《經濟通通訊社１９日專訊》金源米業（００６７７）發盈警，預料截至今年３月底止年度
，將按年錄得溢利大幅下降。
公司指，溢利下降，主要由於缺少出售附屬公司的一次過溢利７００萬元及截至去年３月底
止年度，錄得分享集團的聯營公司溢利１４００萬元；以及國際食米價格波動，引致集團食米業
務收益及毛利率減少。（ｓｋ）
19/06/2019 17:50
【企業盈警】金源米業料今年３月底止年度溢利將錄得大幅下降
《經濟通通訊社１９日專訊》金源米業（００６７７）發盈警，預料截至今年３月底止年度
，將按年錄得溢利大幅下降。
公司指，溢利下降，主要由於缺少出售附屬公司的一次過溢利７００萬元及截至去年３月底
止年度，錄得分享集團的聯營公司溢利１４００萬元；以及國際食米價格波動，引致集團食米業
務收益及毛利率減少。（ｓｋ）
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