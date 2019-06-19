《小傳日記》侵侵一來電，牛軍聲勢焰；狂飆七百點，魚缸已脫險？

《小傳日記》幾時都話侵侵估你唔到！前幾個星期花旗同神州「你一言我一語」先攪到各地

缸友精神繃緊，不過就噚晚姐，一個反高潮又令到各位缸友歡天喜地喎！停頓逾一個月嘅中美貿

易談判，終於喺侵侵一個電話下破冰，主動打電話畀習大大，令到「習特會」終於拍板。消息當

然令到隔晚歐美魚缸急升啦，連帶人仔都有好表現啊！

外圍好，人仔掂，加上聯儲局「放鴿」在即，香江魚缸今朝（１９日）開市已經一舉收復牛

熊線（約２７６５９點）同二萬八關，高開７２６點報２８２２４點，不過升得太勁啦，呢個位

已經係全日高位，其後升幅雖然曾經略為收窄到５２３點，但喺大隻藍戰士同手機設備佬支持下

，缸友一步步買上去，恆指最終埋單報２８２０２，急升７０３點或近３巴仙，全日成交

１０５１﹒４９億銀大增四成八。

國貨方面，收報１０７６４，升２５７點或逾２巴仙。

人仔好，習大大又同侵侵傾得埋，Ａ場都無走雞，上證收報２９１７，升２７點或升１巴仙

，成交２２５５﹒６７億人仔。

大隻藍戰士方面表現醒神，其中，ＱＱ（００７００）就公布會同中興（００７６３）合作

攪５Ｇ創新實驗室，今日大升４巴仙，報３４７﹒２銀；後者更飆逾７巴仙，報２１﹒７５銀。

ＡＩＡ（０１２９９）繼續強勢，今日上返８０銀，升逾４巴仙，仲要連升三日累漲逾８巴仙，

勁！魚缸氣氛旺，生發發（００３８８）自然表現好，全日漲近３巴仙，報２７７﹒８銀；大象

（００００５）勁彈近２巴仙，報６５﹒１５銀；神州移動（００９４１）就升逾１巴仙，報

６９﹒７５銀。



＊舜宇好叻仔股價好得體，出口佬好威萬洲現光輝＊



花旗國同神州兩位「話事人」將會喺Ｇ２０峰會度見面，缸友都等緊兩國貿易議題得到緩和

嘅一日，之前一度成為關稅重災區嘅手機設備大佬今日當然好生猛啦，舜宇（０２３８２）今日

急彈一成，報７９﹒５銀，係最叻仔嘅藍戰士！瑞聲（０２０１８）都升４巴仙，報４４﹒２５

銀。比亞迪電子（００２８５）揚８巴仙，報１１﹒６６銀。華顯光電（００３３４）走高近

９巴仙，報０﹒６２銀。高偉電子（０１４１５）踢高６巴仙，報１﹒４８銀。丘鈦

（０１４７８）跳高７巴仙，報６﹒０８銀。

貿戰有轉機，一眾出口佬都跳彈床喇！其中兩隻喺花旗國有業務嘅藍戰士，今日表現都絕對

交足功課。豬肉佬萬洲（００２８８）今日一個裂口上，開８﹒５銀飆一成二！不過升得太勁喇

，已經係全日高，但最終埋單都有半成落袋，報７﹒９７銀；創科（００６６９）亦彈半成，報

５９﹒３５銀；申洲（０２３１３）同德昌電機（００１７９）都升４巴仙，前者報

１０３﹒２銀，後者報１６銀。偉易達（００３０３）走高３巴仙，報７０﹒４５銀。敏實

（００４２５）揚近４巴仙，報２０﹒９銀。敏華（０１９９９）畀曬油升近一成半，報３﹒８

銀。



＊基金有上落好淡友齊博，平保有回購升幅出力守＊



今日個魚缸咁Ｈｙｐｅｒ，逆向ＥＴＦ就慘囉，全線仆低，ＦＩ南方恆指（０７３００）唔

見近３巴仙，報５﹒３銀。兩倍槓桿嘅ＦＩ二南方恆指（０７５００）就更慘，蒸發５巴仙，報

６﹒６４銀。追蹤國貨嘅ＦＩ南方國指（０７３８８）就跌約３巴仙，報５﹒８４銀。

相反，Ａ場掂，Ａ場ＥＴＦ就要風得風，安碩Ａ５０（０２８２３）同南方Ａ５０

（０２８２２）開心彈起近３巴仙，前者報１４﹒５２銀，後者報１４﹒５２銀。華夏滬深三百

（０３１８８）就升２巴仙，就報４３﹒３銀。

Ａ場好，一眾內險佬今日都被帶動上揚，噚日開始回購Ａ股嘅大隻佬平保（０２３１８）股

價都帶返向上，走高約４巴仙，報９１銀。其他內險佬方面，國壽（０２６２８）亦走高３巴仙

，報１８﹒７６銀；太平（００９６６）揚約３巴仙，報２０﹒３銀。太保（０２６０１）升３

巴仙，報３０﹒２５銀。



＊Ａ股齊抽升券商股價勝，賭收獲唱好賭佬執到寶＊



神州魚缸回勇，上證重上兩千九，中資券商佬梗係拍手叫好！華泰六八八六（０６８８６）

喺滬倫通打頭陣掛牌，股價最標青，今日一度升近一成，高見１３﹒２８元，收市就報

１３﹒０６銀，只差一點點就收復２５０天線（約１３﹒０７６元），升幅達近８巴仙。龍頭信

証亦唔弱，抽高逾６巴仙，報１５﹒３８銀，但同樣２５０天線（約１５﹒４２８元）得而復失

。至於中信建投（０６０６６）及神州銀河（０６８８１）就分別畀大和下調評級同大削「他屐

」，不過股價就雙雙未受影響啊，前者揚逾４巴仙，報５﹒８１銀；後者亦彈近４巴仙，報４﹒

４２銀。

大行花旗睇好６月賭收，估計會有２３０億澳門紙，按年升２巴仙。雖然預計升幅唔算好多

，但係魚缸今日氣氛咁好，加上人仔匯率略為轉強，都刺激一眾馬交賭佬造好啊。金沙

（０１９２８）揚半成，報３７﹒５元銀；銀娛（０００２７）亦彈近半成，報５１﹒５銀。美

高梅（０２２８２）升幅最勁，飆逾８巴仙，報１３﹒１８銀。而永利馬交（０１１２８）就走

高逾６巴仙，報１６﹒９６銀。請請！



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