《真知灼見－溫灼培》左右今天金融市場的三個消息

《真知灼見》中美雙方同時宣布，雙方領袖透過電話交談後，同意於下周舉行的Ｇ２０會議

舉行期間進行會面，而雙方團隊現已基本上開始了磋商。當然，有談判總比沒有談判要好。但有

談判也並不代表可達成協議。始終，現今中美的紛爭並非能容易解決。至於有關消息則為昨晚

（１８日）美股帶來了支持，美股道指升３５３點或１﹒３５％。



另方面，據路透社指，白宮律師團隊正研究可否把聯儲局主席鮑威爾降級，成為普通委員而

非聯儲局主席。明顯，美國總統特朗普是不滿鮑威爾遲遲不減息刺激經濟。未知上述消息會否影

響聯儲局今晚（１９日）的議息決定。有關議息結果將於周四（２０日）本港時間凌晨２：００

公布。據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局今晚減息機會少於三成。



繼落選的衛生大臣夏國賢公開表態支持約翰遜後，周二，又一落選的前下議院領袖利雅華同

時表態支持約翰遜。這一切使約翰遜成為下任英國首相的機會大大提高。至於在昨晚的次輪初選

中，約翰遜在３１３位保守黨議員中，取得了１２６票，即四成選票。獲第二高票數是外相候俊

偉，但只得４６票，得票率不足１５％。至於第三位獲高票數是環境大臣高文浩，得票只有

４１。現在觀察，似乎約翰遜將穩操勝券成為下任保守黨主席及英國首相。至於今明兩晚

，保守黨將繼續就初選作投票。而過了本周四，將只會剩下兩位角逐者進入最後競選階段，屆時

將會讓１２萬保守黨員一同投票選出主席。至於有關結果將於７月２２日公布。



＊英揆之爭或成「小二次公投」＊



在昨晚的電視辯論中，約翰遜表示沒有人想英國在沒有協議下離開歐盟，但強調英國也要為

「硬脫歐」作好準備。並揚言英國必須於１０月３１日的期限離開，否則一直拖下去將不利於英

國經濟。而在另一場合，工黨領袖郝爾彬則表示會以二次公投解決現時英國「脫歐」的困局。就

昨晚所見，英鎊匯價並沒有進一步下跌，穩守於１﹒２５美元之上。從現在情況觀察，幾可肯定

主張「硬脫歐」的約翰遜及主張「軟脫歐」的候俊偉將會雙雙進入最後保守黨黨魁的競逐。下一

步我們要觀察，是１２萬多的保守黨員將如何選擇，是要「硬脫歐」還是「軟脫歐」。因為１２

萬多人對英國「脫歐」事件的看法作出投票，相信也有著一定代表性。而筆者將視這為一次「小

二次公投」看待。相信有關結果也會被英國政客所重視。由於環球不確定性因素大，建議可多留

意具避險功能的日圓。圖表上，日圓較大支持於１１０兌１美元。初步阻力於１０８，如破下一

位置於１０５兌１美元，即約７﹒４５港元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

