【議息前瞻】百達料聯儲局明晨不會減息，但年底前有減息可能

《環富通基金頻道１９日專訊》百達財富管理美國高級經濟師Ｔｈｏｍａｓ

Ｃｏｓｔｅｒｇ預期，美國聯儲局明晨應會維持利率不變，但該局主席鮑威爾應會提及於未來數

月內有機會減息，尤其是若中美貿易關係持續緊張。

該行估計聯儲局應會進一步觀察數據的表現和月底於Ｇ２０峰會上的貿易談判結果，才考慮

何時減息。

該行指，９月美國減息的機會已增加，因通脹低企。除非中美貿易關係轉差，否則７月減息

的機會不大。據聯儲局５月的點陣圖顯示，今年息口會維持不變，但料新的點陣圖可能顯示年底

前可能會有一次減息。（ｈｏ）

