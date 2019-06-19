中美貿談希望重燃，港股收２８２０２飆７０３點，成交１０５１億

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普隔晚與國家主席習近平通電話，表示願意於二

十國集團峰會上會晤，市場解讀為利好消息，隔晚期指已經走高近４００點，港股今早以全日最

高位開２８２２４飆７２６點，升破二萬八關口，重返牛熊線（即２５０天線，約２７６５８點

）之上，之前受貿易戰影響最深的舜宇光學（０２３８２）及萬洲（００２８８）盤前已飆升逾

一成，不過及後升幅放緩。港股盤中最低見２８０２２，最終收２８２０２，大漲７０３點或

２﹒５６％，主板成交１０５１﹒４９億元增近４８％。國企指數報１０７６４，升２﹒４５％

或２５７點。

上證收報２９１７，升２７點或０﹒９６％，重上二千九。深成指收報８９２５，升１２１

點或１﹒３８％。兩市全日成交５０４０億元人民幣。

重磅股向上撐起大市，友邦（０１２９９）重返８０元關口收市，為恆指貢獻過百點升幅，

全日急升４﹒３％。騰訊（００７００）走高３﹒９５％，報３４７﹒２元，同樣為大市貢獻過

百點升幅。匯控（００００５）旗下匯豐銀行由８月起取消個人綜合理財戶口的最低全面理財總

值要求，及低額結存服務費，匯控今日升１﹒７２％，報６５﹒１５元。德勤對香港今年新股市

場前景維持審慎樂觀，港交所（００３８８）漲２﹒５１％，報２７７﹒８元；中移動

（００９４１）跟隨大市升１﹒４５％，報６９﹒７５元。

中國神華（０１０８８）上日公布５月煤炭銷量升１８﹒３％，帶動股價造好，惟今日回吐

０﹒４７％，報１６﹒８６元，是唯一下跌的藍籌股。「公用股」粵海投資（００２７０）跌０

﹒５４％，報１５﹒７８元，是表現最差國指股。



＊貿戰緩和手機設備現追捧，中資券商發力向上＊



受中美貿易戰女緩和利好消息帶動，手機設備股有資金追捧，當中舜宇（０２３８２）獲中

金及德銀報告支持，全日飆升１０﹒１１％，報７９﹒５元，是表現最好藍籌。丘鈦科技

（０１４７８）同樣走高７﹒４２％，報６﹒０８元；比亞迪電子（００２８５）漲

８﹒１６％，報１１﹒６６元。瑞聲科技（０２０１８）升４﹒４９％，報４４﹒２５元。

鴻騰精密（０６０８８）走強３﹒３２％，報３﹒１１元。

內地Ａ股今日亦受貿戰消息高開高走，中資券商因而攀升，當中華泰六八八六

（０６８８６）飆升７﹒９３％，報１３﹒０６元，是表現最好國指股；中信証券

（０６０３０）跟升６﹒３６％，報１５﹒３８元；海通證券（０６８３７）漲５﹒８７％，報

８﹒４８元；中信建投証券（０６０６６）走高４﹒３１％，報５﹒８１元；廣發証券

（０１７７６）升４﹒０３％，報９﹒０４元。

澳門６月份首十六日博彩收入共１１８億澳門元，花旗預料整個月份博彩收入按年升２％，

主要受季節性季淡因素影響，不過在在岸及離岸人民幣今早曾升破６﹒９關後回穩下，濠賭股全

日亦走高，兩大濠賭藍籌急升，金沙（０１９２８）漲５﹒０４％報３７﹒５元，銀娛

（０００２７）升４﹒６７％收５１﹒５元。其他賭股方面，美高梅（０２２８２）就跟升

８﹒５７％，報１３﹒１８元；永利澳門（０１１２８）亦升６﹒２７％，報１６﹒９６元。



＊人行放水內銀上漲，美國議息本地地產股續升＊



人行今早進行為期１年的２４００億人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為

３﹒３％，與上期相同。人行放水下內銀股普遍走高，招行（０３９６８）漲２﹒９２％，報

４０﹒５５元；建行（００９３９）走高１﹒８７％，報６﹒５４元；交行（０３３２８）升１

﹒７４％，報６﹒４４元；工行（０１３９８）跟升１﹒７１％，報５﹒９６元；中行

（０３９８８）亦漲０﹒９３％，報３﹒２５元；建行（００９３９）升１﹒８７％，報

６﹒５４元。

聯儲局將於香港時間明日（２０日）凌晨會有議息結果，普遍預料是次減息機會不大，但憧

憬會後聲明啟示出下半年減息意向，本地地產今日繼續上升。恆地（０００１２）漲

２﹒２２％，報４１﹒５元；長實集團（０１１１３）走高１﹒９４％，報６０﹒５５元；新世

界發展（０００１７）升１﹒６７％，報１２﹒１６元；新地（０００１６）高１﹒２３％，報

１３１﹒８元；九倉置業（０１９９７）微升１﹒１％，報５４﹒９元。

中金公布下半年農業展望指，繼續看好生豬養殖板塊表現，去產能化疊加疫情因素，豬價向

上趨勢明確，不過豬肉股今日就個別發展。萬洲（００２８８）今日受中美貿易戰新消息利好，

收漲５﹒２８％，報７﹒９７元。不過中糧肉食（０１６１０）就逆市走低０﹒７５％，報

２﹒６４元；雨潤食品（０１０６８）亦跌２﹒９１％，報１元。（ａｌ）

